TIL FINALEN: Kroatia, med Mario Mandzukic og Luka Modric i spissen, er i finale. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Stor VG-kåring: Dette er VMs største øyeblikk

Publisert: 14.07.18 22:45

FOTBALL 2018-07-14T20:45:03Z

MOSKVA/OSLO (VG) VM i Russland har gitt oss noen store overraskelser, enda større sjokk og en bråte med fantastiske øyeblikk. Her er VGs uhøytidelige kåring av det vi kommer til å huske best.

Vi har forsøkt å sette opp de største og beste øyeblikkene, målene, skuffelsene, ja, alt man kunne tenke seg i en stor kåring. Merk at disse vurderingene er gjort lørdag 14. juli, før de to finalene ble spilt.

De tre største overraskelsene

Russland

Hjemmenasjonen var levnet lite håp som det aller dårligste VM-laget på FIFA -rankingen, med et utskjelt og profilløst mannskap. Men da de åpnet med 5–0 over Saudi-Arabia , begynte man å ane konturene at noen stort var på gang.

De stod for et av VMs aller største sjokk da de sendte storfavoritten Spania ut av VM og tok seg til kvartfinale. Der måtte de ut i enda en straffekonk, denne gangen mot Kroatia, og de røk ut - men scoret noen fantastiske mål på veien og vant over hele det russiske publikum.

Kroatia

Tiden begynte å ebbe ut for Kroatias gylne generasjon og som de har levert i dette verdensmesterskapet. De stod for en av gruppespillets beste prestasjoner med 3–0 over Kroatia og har tatt seg videre fra to straffesparkkonkurranser, samt ekstraomganger mot England i semifinalen.

Kroatene har vist en helg særegen vinnervilje i sin vei fram mot finalen, de har allerede overgått historiens beste prestasjon i VM og de har sin første mulighet noensinne til å vinne et gull i VM. Ikke verst for en nasjon med fire millioner innbyggere.

Sverige

Ved hjelp av VAR slo de Sør-Korea i åpningskampen og ved hjelp av ekte svensk krigervilje slo de Mexico 3–0 i gruppefinalen . Da gjorde det ikke så mye at de tapte mot Tyskland helt på slutten av overtiden.

Sverige spilte kanskje ikke vakkert, men de ble enda et eksempel på at vinnervilje og oppofrelse kan bære et begrenset mannskap svært langt.

De tre største skuffelsene

Tyskland

De regjerende mesterne lovet at de ikke skulle gå i den såkalte verdensmesterfellen - før de gjorde nettopp det. Tyskland ble det fjerde laget på de siste fem mesterskapene som røk ut av gruppespillet som regjerende mester.

De tapte åpningskampen for Mexico og slo tilbake mot Sverige, men var ufattelig tannløse og impotente da de måtte slå lille Sør-Korea.

Spania

Det hjalp ikke akkurat at Spanias landslagstrener Julen Lopetegui ble sparket et par dager før VM-start (mer om det siden), men prestasjonene til det spanske landslaget var skuffende - i det som skulle bli mesterskapet de slo tilbake etter fadesen i 2014, da de røk i gruppespillet.

De vant riktig nok gruppen foran Portugal, men røk ut ved første hinder i finalespillet: Russland. Plutselig har spanjolene to skrekkelige verdensmesterskap etter triumfen i 2010.

Polen

De kom til VM som verdens åttende beste lag på FIFA-rankingen og ble sendt hjem etter tap i begge de to første gruppespillskampene. De bidro i det minste til en historisk begivenhet da deres seier over Japan sørget for at Senegal røk ut på gule kort på gruppespillets siste dag, men Robert Lewandowski og kompani var aldri i nærheten av å levere.

De tre beste spillerne

Luka Modric

«Hobbiten» på midtbane til Kroatia har virkelig tatt tak som kaptein og ledet laget til en historisk VM-finale. Han har scoret tre mål, blant annet et vakkert langskudd mot Argentina, og dirigert midtbanen sammen med sin løytnant Ivan Rakitic.

Han bommet på straffesparket som kunne sendt dem ut av VM mot Danmark, men det husker få.

N’Golo Kanté

«Jeg har to lunger, som alle andre». N’Golo Kanté ble tvunget til å bekrefte en normal anatomi etter han løp hele Argentina i senk i åttedelsfinalen. Den lille jordfreseren har vært overalt på banen for Frankrike, stoppet utallige angrep i krybben og vært avgjørende for at franskmennene kan utfolde seg i angrep.

Kylian Mbappé

Det tok litt tid før han virkelig våknet, 19 år gamle Mbappé, da han scoret et mål fra om lag ti centimeters avstand mot Peru. Men i utslagsrundene har han virkelig vært fenomenal - først med to mål og målgivende mot Argentina til 10 på VG-børsen, så med en oppvisning i lek og detaljer mot Belgia i VMs semifinale.

Hans fart og teknikk gjør ham til et mareritt å møte.

De fem beste målene

Benjamin Pavard vs Argentina

Innlegget gikk gjennom hele feltet og så ut til å renne ut i ingenting. Men det var før Benjamin Pavard, egentlig andrevalg på backen til Frankrike, fikk klokkerent treff og scoret et fantastisk mål med ytterskru.

Denis Tsjerysjev vs Kroatia

Også Tsjerysjev var i utgangspunktet andrevalg, men kom inn i åpningskampen og la lista med en nydelig ytterside-scoring alt da. Men mot Kroatia scoret han et virkelig minneverdig mål, da han først med én berøring tok seg vekk fra sin markør, før han skrudde ballen i krysset fra tretti meters hold.

Ahmed Musa vs Island

Islands VM-håp var avhengige av et godt resultat mot Nigeria, men Ahmed musa ville det annerledes i en strålende enkeltmannsprestasjon. Spesielt den første scoringen var lekker, med strålende teknikk og volleyskudd som avslutning på et giftig kontringsangrep.

Granit Xhaka vs Serbia

Ingen topp fem-kåring uten et skikkelig skudd med vristen: Granit Xhakas prosjektil hadde fortsatt ut i atmosfæren om ikke det var for at den gikk i mål. Scoringen var også med på å sikre avansementet i gruppen.

Nacer Chadli vs Japan

Det var et dramatisk klimaks på samme måte som et glitrende kontringsangrep. Thibaut Courtois plukket corneren fra Japan, kastet fort til de Bruyne, som forserte fram i banen og fant Thomas Meunier til høyre. Sentralt hadde Romelu Lukaku dratt på seg to forsvarere og da han hoppet over ballen, var det lett for Nacer Chadli å avslutte en nydelig kontring - og en majestetisk opphenting fra 0–2 til 3–2.

De hyggeligste bekjentskapene

Hirving Lozano

«Chucky» Lozano ble trukket fram som en spiller verdt å følge med på i forkant av VM, men i gruppespillet var han blant de aller beste for et Mexico som var virkelig elektriske. Han scoret vinnermålet mot Tyskland i åpningskampen, målet som sikret avansement - og ga jubelscener som ga utslag på Richters skala hjemme i Mexico City.

Han spiller neppe lenge i PSV Eindhoven.

Japan

De slepne japanerne stod i alvorlig fare for å ryke ut i gruppespillet, da de tapte mot Polen i siste kamp. Men deres stereotypiske disiplin ble faktisk utslagsgivende - de avanserte med færre gule kort enn Senegal. I åttedelsfinalen hadde de Belgia langt nede på gaffelen, men gikk til slutt tomme for energi og tapte i kampens aller siste minutt. Men de rakk å sjarmere verden med sin spillestil og entusiasme.

Yerry Mina

Ok, han er kanskje Barcelona-spiller og et kjent navn fra før, men Yerry Mina fikk sitt virkelig gjennombrudd i VM. Sammen med Davinson Sanchez utgjorde han et knallsterkt stopperpar for Colombia og han scoret også tre mål - som nesten var nok til å sende dem til kvartfinale.

De tre største tabbene

David De Gea vs Portugal

Den normalt så pålitelige David De Gea har ikke liknet seg selv for Spania denne sommeren og mot Portugal toppet det seg, da han fomlet Ronaldos skudd inn i mål. Det at De Gea er regnet som verdens beste keeper, gjør tabben enda litt større.

Muslera vs Frankrike

Ballen flakket litt på vei mot mål, men det er knapt formildende for Uruguays målvakt. Skuddet fra Antoine Griezmann var rett på og i god høyde, men Muslera glapp ballen i ekte Loris Karius-stil og sørget for at alt håp om semifinale var ute.

Fjodor Smolovs «Panenka-straffe» mot Kroatia

Russland var en straffesparkkonkurranse unna en sensasjonell semifinaleplass, men fikk den verst tenkelige starten. En av de aller største stjernene, Fjodor Smolov, var ubesluttsom og lobbet ballen altfor svakt, så svakt at Kroatias målvakt Danijel Subasic rakk å reise seg opp for å redde den.

De beste øyeblikkene

Sverige slår ring om Jimmy Durmaz

I etterkant av Sveriges tap for Tyskland, fikk Jimmy Durmaz gjennomgå på sosiale medier. Han laget frisparket som sørget for matchvinnerscoringen til Toni Kroos og fikk mye rasistisk hets mot sin minoritetsbakgrunn.

Da tok svenskene grep. Janne Anderson overlot ordet til Durmaz, som leste opp en uttalelse der han fordømte meldingene. På slutten samlet hele troppen seg rundt sin lagkamerat og ropte «fuck rasisme», et øyeblikk som bragte det svenske laget enda tettere sammen.

Gareth Southgates trøst til syndebukken

Få vet bedre enn Englands landslagssjef hvordan det er å bomme på et avgjørende straffespark, han gjorde det selv i EM på hjemmebane i 1996, og han viste sin storhet ved å omfavne en av Colombias syndebukker i straffesparkkonkurransen i åttedelsfinalen.

Panamas første VM-mål

Panama ble en kasteball i gruppe G, de reiste hjem uten poeng i deres aller første VM-deltakelse noensinne. Men de stod likevel for en minneverdig øyeblikk da Felipe Baloy scoret deres aller første VM-mål i historien, atpåtil mot England - på stillingen 6–0.

De tilreisende supporterne eksploderte i jubel og tårer, vi fikk noe så sjeldent som to jublende supportergrupper i en kamp som endte 1–6.

Kasper Schmeichels strafferedning mot Kroatia

Det hele var en absurd situasjon. Luka Modric spilte fri Ante Rebic med en glitrende pasning, kroaten rundet målvakt Schmeichel - og ble meid ned av Mathias Jørgensen i dét han skulle score målet som sendte dem til kvartfinale, 25 minutter inn i ekstraomgangene.

Det ble straffespark og Luka Modric tok det, men Kasper Schmeichel reddet mesterslig, til stor jubel fra sin far, legenden Peter. Danmark røk til slutt ut på straffespark, selv om Schmeichel igjen vartet opp med to redninger.

Dobbel-VAR i gruppefinalen i gruppe B

Videodømming (VAR) har blitt VMs aller største snakkis og det toppet seg i den avsluttende runden av gruppe B. Portugal ledet gruppen og ante fred og ingen fare i slutten av kampen, men fikk så straffe dømt mot av VAR - akkurat samtidig som Spania fikk godkjent en annullert scoring etter VAR-gjennomgang.

Av alle de dramatiske VAR-avgjørelsene, var nok dette den vi husker mest.

Halldorssons strafferedning mot Argentina

«Hannes majestet», som Hannes Þór Halldórsson ble kalt i Bodø/Glimt, reddet straffesparket til Lionel Messi mot slutten av kampen mot Argentina og sørget for at Island fikk et usannsynlig poeng mot en av mesterskapsfavorittene.

Japan rydder opp etter exit mot Belgia

Ingen kan kritisere Japans disiplin på banen og også utenfor banen vartet tilskuerne med å rydde opp der de hadde vært - like etter den dramatiske exiten mot Belgia. Storhet i nederlagets tid.

De verste øyeblikkene

Svensk reporter blir trakassert

Aftonbladets svenske reporter Malin Wahlberg ble forbannet etter flere ubehagelige opplevelser med svenske fans. «Uvelkomment rufs i håret. Uvelkomne kyss på kinnet. En hardhendt hånd om halsen, en tunge over kinnet - på vei mot munnen» - slik beskrev hun marerittdagen på jobb.

Mohamed Salahs bilde med Ramzan Kadyrov

Før VM-start fikk Egypt kritikk for å legge treningsleiren sin til Tsjetsjenia og det ble ikke bedre da Mohamed Salah, deres soleklart største stjerne, ble avbildet i munter passiar med statslederen Ramzan Kadyrov - som er anklaget for flere grove menneskerettighetsbrudd.

Mikels far kidnappet før Argentina-kampen

I etterkant av kampen som sendte Nigeria ut av VM, kom det frem at John Obi Mikels far var holdt som gissel i forkant - og under - kampen. Heldigvis endte det godt.

De tre sprøeste øyeblikkene

Diego Maradonas utbrudd mot Nigeria

Den argentinske legenden var til stede på alle Argentinas kamper og var hyppig i monitor. Men mest oppsikt vakte han under kampen mot Nigeria, der han først klamret seg til brystet og takket Herren for Messis 1–0-scoring, før han viste begge langfingrene i avsky mot Nigeria etter Marcos Rojos matchvinnerscoring.

Robbie Williams viste fingeren under åpningsseremonien

FIFA fikk kritikk for å hente inn en utdatert artist som Robbie Williams til åpningsseremonien, artisten selv fikk kritikk for å legitimere Russland - og svarte med å vise fingeren og synge «I did this for free» under åpningsseremonien.

Julen Lopetegui fikk sparken rett før VM-åpningen

Fire dager før Spania spilte sin første VM-kamp, fikk Julen Lopetegui jobb som Real Madrid-sje f. Dagen etter fikk han sparken som Spania-sjef. Det utløste et salig kaos i den spanske leiren og en av de største sportslige sjokkene i VM-historien.

De fire beste kampene

Portugal - Spania 3–3

Diego Costa scoret to, Cristiano Ronaldo scoret tre, Nacho Monreal scoret et drømmemål og Portugal utliknet helt på slutten av kampen - Portugal - Spania blir stående som en av VM-historiens beste gruppespillskamper.

Belgia - Japan 3–2

Belgia var enorm favoritt, men etter 70 minutter var det Japan som ledet 2–0. Heroisk innsats fra japanerne til tross, Belgia gjennomførte en mesterlig snuoperasjon og scoret vinnermålet helt på slutten av kampen.

Argentina - Frankrike 3–4

Kampen som sendte Lionel Messi ut av VM og Kylian Mbappé opp i verdenstoppen. Det vinglet fram og tilbake, hadde store prestasjoner og til slutt et dramatisk punktum.

Brasil - Mexico 2–0

Denne åttedelsfinalen eksploderte virkelig i andre omgang og tempomessig, teknisk og fysisk ble det en minneverdig kamp. Ekstra krydder med Neymars omdiskuterte overspilling ble det også.