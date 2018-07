IRRITERT MÅLSCORER: Patrick Mortensen. Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

Mortensen forhindret rekordrekken til KBK: – Irriterer meg helt vilt

Publisert: 01.07.18 19:52 Oppdatert: 01.07.18 20:27

FOTBALL 2018-07-01T17:52:45Z

(Kristiansund - Sarpsborg 08 1–1) Danske Patrick Mortensen spolerte festen for et rekordjagende hjemmelag, men spissen var mest irritert etter kampslutt.

Han erkjente riktignok at det var «deilig å score igjen», hans femte for sesongen, men at Sarpsborg 08 måtte jage utligning i den andre omgangen, var dansken svært lite fornøyd med.

Nær rekordrekke

– Vi vet at Kristiansund er et fantastisk lag på hjemmebane, men vi klarer ikke å matche dem i førsteomgang og det irriterer meg helt vilt, sier Mortensen til Eurosport, og tok til takke med det ene poenget.

VG Live: Les fullstendig referat fra kampen her!

Hadde Kristiansund vunnet, ville de for første gang i sin snart 15 år korte historie ha stått med tre strake hjemmeseirer. Og da lagene gikk til hvilen, så det virkelig ut som om de skulle klare det.

– Voldsomt

KBK var overlegne de første 45, skapte flere store sjanser og fikk uttelling ved Stian Aasmundsen. Til pause var det en skremt S08-trener Geir Bakke som var glad for at det bare sto 1–0 i målprotokollen.

– Det var voldsomt. KBK er veldig fremoverlente, veldig aggressive og trykker oss bakover. Det kunne fort ha stått mer, konstaterte Bakke i pausen.

Derfor var det ikke rart at han var fornøyd med ett poeng etter kampslutt.

– Ja, det er jeg fornøyd med. KBK veldig gode i førsteomgang, men jeg synes vi var best i 2. omgang, sier Geir Bakke til Eurosport.

Gir honnør til S08

Det er en oppsummering KBK-trener Christian Michelsen sier seg enig i.

– Vi har hver vår omgang, og det er synd vi ikke klarer å pirke inn et eller to mål ekstra (i den første omgangen). Hadde vi hatt det å gå på, hadde vi nok tatt det, sier Michelsen, som kaller det «en god kamp fra to gode lag».

– Samtidig skal vi gi honnør til Sarpsborg som kommer tilbake, legger han til.

Med ett poeng ekstra i bagasjen har Sarpsborg nå 23 poeng. Det er nok til å ta seg forbi Vålerenga og opp på en 7. plass i Eliteserien. Kristiansund er på sin side på 9. plass med sine 20.

PS: Sarpsborg 08 hadde en noe trøblete oppladning til kampen. På grunn av et kansellert fly, måtte laget ta buss fra Sarpsborg til Kristiansund, en tur som tar omkring ni timer, ifølge Google Maps.