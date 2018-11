KLAR TALE: Thorir Hergeirsson liker ikke kontraktsklausulen i engelsk i kvinnefotball. Her blir håndballjentenes sjef intervjuet av VG om saken. Foto: Frode Hansen

Thorir Hergeirsson om datterens kontraktsklausul: – Ganske diskriminerende

Landslagsprofilene Maria Thorisdottir (25) og Maren Mjelde (29) risikerer varsel om oppsigelse fra Chelsea dersom de blir skadet og en lege mener det gir tre måneders fravær. Det var ikke håndballjentenes sjef og Thorisdottirs pappa, Thorir Hergeirsson, klar over.

– Det er paradoksalt i 2018 og ganske diskriminerende, sier Hergeirsson til VG.

Han er far til Chelseas Thorisdottir og midt i Norges oppkjøring til håndball-EM i Frankrike. Torsdag ble Ungarn slått 25–19 i Møbelringen Cup.

Der mannlige Premier League-stjerner er sikret gjennom bunnsolide avtaler, er situasjonen en helt annen for dem som spiller i Women’s Super League .

En klausul som ble lagt til standardkontraktene før 2017/2018-sesongen, åpner for at spillere kan varsles om oppsigelse dersom en lege konkluderer med at de vil være ute av trening og kamp i tre måneder.

– Den var jeg ikke klar over, sier Hergeirsson og opplyser at han ikke har lest datterens kontrakt nøye.

– Jeg har ikke blandet meg så mye i det. Hun er voksen jente med sin egen agent, sier han og fortsetter:

– Det sier ganske mye om hvordan det konservative fotballmiljøet ser på kvinnefotball.

Thorir Hergeirsson liker ikke det blir snakket om kjønn i toppidretten.

– Det skal handle om topp- og breddefotball. Vi skal ikke snakke om kvinne- eller herrefotball. Det samme gjelder jo for håndballen også. Vi må slutte å snakke om kjønn. Vi snakke om idretten, oppfordrer han.

– Jeg har trent begge kjønn på høyt nivå. Det er ikke noen forskjell på spillerne. De har de samme målene. Den samme attityden, dedikasjonen og ønsker å prestere på høyt nivå i sin idrett. Hvem er det som sammenligner en lettvektsbokser med en tungvektsbokser?

– Det er så begrensende, legger han til.

– Du har ikke diskutert dette med datteren din?

– Jeg har ikke «nilest» kontrakten hennes med Chelsea. Jeg sparrer litt mer med henne på det sportslige. Jeg er ikke så opptatt at de skal tjene mange penger, men mer om hvilket apparat hun har rundt seg og treningsmulighetene.

Maria Thorisdottir gikk skadet i over ett år da hun spilte for Klepp, men lar seg ikke hisse opp av at det samme kunne ført til at hun mistet jobben i engelsk fotball.

– Hvis det er sånn, så må jeg forholde meg til det. Jeg er ikke noe redd for det, sier 25-åringen.

VG har sett en intern e-post fra Chelsea til en bekymret agent og spiller, om den aktuelle klausulen. Den engelske toppklubben hevder at de aldri vil benytte seg av muligheten det åpnes for, men antyder i stedet at den trolig er myntet på lag i lavere divisjoner.

Men både Maren Mjelde og lagvenninnen – begge i Chelsea – har den omstridte klausulen i sine kontrakter. Ingen av dem var klar over det hele før VG oppdaget den i forbindelse med dokumentlekkasjen Football Leaks.

Det tyske magasinet Der Spiegel har fått over 70 millioner dokumenter fra en hemmelig kilde. Disse er overlevert 14 mediehus i European Investigative Collaborations (EIC) – og dermed VG. I materialet finnes tusenvis av spillerkontrakter.

Maren Mjelde kaller klausulen for «horribel». Mjelde har vært i Chelsea siden 2016.