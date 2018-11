Landslagsspiller ut mot kjønnsforskjeller i fotballen: - Vi ofrer ikke noe mindre enn guttene

Fotballspiller Emilie Bosshard Haavi kritiserer holdningene til kvinnefotball, og sier hun drømmer om at unge jenter skal få de samme mulighetene som gutter har.

Publisert: 20.11.18 14:20 Oppdatert: 20.11.18 14:57

Det skriver landslagspilleren i en kronikk publisert i VG.

Hun ønsker å stå opp for jobben kvinnelige fotballspillere legger ned, som hun mener ikke får den anerkjennelsen og respekten den fortjener.

– Det er ikke sånn at vi trener eller ofrer noe mindre enn guttene gjør, sier Haavi til VG.

I en tid der det har vært mye snakk om at det norske herrelandslaget ikke har vært i mesterskap på en liten mannsalder, synes Haavi det er frustrerende å være en del av kvinnelandslaget.

– Vi skal spille VM og er i nesten hvert eneste mesterskap. Det eneste vi snakker om er at norsk fotball ikke er med i mesterskap, men halve landslaget er jo på en måte det. Jeg tror ikke at alle legger noe vondt i det, men det er en underliggende holdning blant mange at fotball er for gutta.

Haavi spiller til daglig i suverene LSK Kvinner som har vunnet Toppserien fem år på rad. Ifølge henne er det kun to, tre spillere i den hardtsatsende klubben som ikke jobber eller studerer ved siden av fotballen.

– Da har du til smør og ost, liksom. Det er ingen som legger seg opp penger ved å spille fotball, og de aller fleste jobber ved siden av.

Toppserien -profilen understreker at hun ikke mener det er realistisk å oppnå økonomisk likestilling mellom kvinner og menn i fotballen, og at det heller ikke er det som er viktig for henne.

– Unge jenter skal føle at de har de samme mulighetene som kompisene i klassen. Jeg synes at de som har lyst til å satse skal kunne ha muligheten til det, og da kan økonomi være avgjørende.

De store forskjellene mellom herre- og kvinnefotball er noe som opptar alle kvinnelige fotballspillere, ifølge Haavi. Det snakkes om i garderoben både i klubben og på landslaget.

– Det er nesten så man ikke vil snakke om det fordi man blir frustrert, sier hun.

– Vi snakker ikke så mye om penger. Det er bedre i utlandet, men du drar ikke til England for å bli rik heller.