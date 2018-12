KLER HAN BLÅTT? Brann-spiller Steffen Skålevik (til høyre) i kamp med Sarpsborg-stopper Joonas Tamm fra oppgjøret i april. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Avslo nytt Sarpsborg-bud på Skålevik: – Vi ønsker at han skal være i Brann

FOTBALL 2018-12-06T20:19:55Z

Sarpsborg har gjort enda et forsøk på å hente Steffen Skålevik (25) uten å lykkes.

Publisert: 06.12.18 21:19

I midten av november meldte Bergensavisen at Sarpsborg hadde fått et avslått et bud på rundt 1,5 millioner kroner, og etter det VG forstår har Sarpsborg i etterkant økt budet til å være rundt to millioner.

Men heller ikke denne gangen var Brann interesserte i å gå videre i forhandlingene. Nå spørs det om østfoldingene er i ferd med å gi opp jakten på Skåleviks signatur.

Er en av fire Brann-spisser

– Det kan ikke jeg si noe om. Sånt er oss klubber imellom, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt konfrontert med det nye budet, mens Thomas Berntsen i Sarpsborg skriver «ingen kommentar» i en tekstmelding til VG.

Rune Soltvedt er klar på at Brann egentlig ikke ønsker å selge den ni seriemål sterke spissen, til tross for at de hentet Dawda Bamba for rundt ni millioner kroner i sommer og har signert jokeren Azar Karadas (37) på ny ettårskontrakt.

I tillegg er arbeidsomme Henrik Kjelsrud Johansen også i Brann-stallen, og selv om han bare fikk én seriekamp fra start denne sesongen, uttalte gjøvikenseren nylig til Bergens Tidende at han så for seg å bli i byen.

Soltvedt insisterer dessuten på at det også er plass til Skålevik på Brann Stadion i 2019, som er strilens siste kontraktsår med klubben.

– Vi ønsker at han skal være i Brann. Det er mange gode han konkurrerer med, men han har vist at han duger. Det er ulike kampbilder, vi skal også spille cup og europacup. Det er mange klubber på ham og det har vært interesse rundt ham ganske lenge, som vi har takket nei til, sier Soltvedt.

– Føler du Skålevik ønsker å komme seg videre?

– Det får du nesten spørre ham om. Han har lyst til å se an situasjonen, og det kan godt hende han er i en sonderingsfase. Han er en spiller vi ønsker her, svarer Branns sportssjef.

Fortsatte i Brann

Agent Stig Lillejord ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om det forbedrede Sarpsborg-budet eller hvordan Skålevik ser for seg fremtiden.

Strilen kunne mest sannsynlig gått til Start etter Bambas ankomst i sommeren, men ytret ønske om å bli i Bergen for å kjempe både om plassen og å vinne gull. Det ble med bronse og fem kamper fra start av 12 mulige med Bamba som konkurrent om spissplassen i Lars Arne Nilsens 4–3–3.

Branns sterke ønske om å beholde strilen gjør noe med prisen.

– Han har ni mål i Eliteserien, ikke mange spisser hadde det i år, og skal noen prøve å løse ham ut, må de betale det vi mener er markedspris for en sånn type spiller. Vi vurderer ham ganske høyt med tanke på statusen han har i troppen, sier Rune Soltvedt – uten å ville gi noe prislapp.

Syv spillere inn

I sommer hentet Brann altså Bamba, men fikk også inn Christian Eggen Rismark (Ranheim), Thomas Grøgaard (Odd) og Ruben Yttergård Jenssen (Groningen).

Samtidig signerte de Kristoffer Løkberg (Ranheim), Jesper Löfgren (Mjällby) og Håkon Opdal (Start) fra og med 2019-sesongen.

PS! Torsdag testet Sarpsborg matchformen en uke før siste kamp i Europa League-gruppespillet mot belgiske Genk. Østfoldingene vant 3–2 mot Sogndal fra OBOS-ligaen etter mål av Patrick Mortensen (heading), Ole Jørgen Halvorsen (straffe) og Jørgen Strand Larsen (etter corner).