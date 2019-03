DERBY: Sheffield Wednesdays Michael Hector og Sheffield Uniteds Leon Clarke i aksjon da klubbene møttes til «Steel City Derby» sist, i november. Foto: ED SYKES / X03816

Nordmann var kaptein i Sheffield-derbyene: – Nesten som å spille cupfinale

Mandag kveld er det klart for stålby-derbyet mellom Sheffield-klubbene Wednesday og United. Det kan stå om opprykk til Premier League. – En helt spesiell atmosfære, sier nordmannen som har vært kaptein for Wednesday.

Trond Egil Soltvedt (52) gjorde suksess i Viking, Brann og Rosenborg før han satte kursen til England - som norske fotballspillere gjerne gjorde på den tiden. Blant mange store opplevelser der var Sheffield-derbyene, som han fikk med seg fire av. Som Sheffield Wednesday-kaptein.

– Vi i «The Owls» skulle være storebror i byen. Vi hadde en veldig stor tilhengerskare, og for dem var lokalderbyet helt spesielt. Det var en elektrisk stemning både før og under disse kampene. Det var nesten som å spille en cupfinale, sier Soltvedt til VG.

– Vi skulle selvfølgelig alltid gjøre det bra, men å slå naboen betydde alt for fansen, fortsetter Trond Egil Soltvedt.

Ifølge Wikipedia ble det første «Steel City Derby» spilt i 1890. Det er spilt 130 kamper, og United har flest seirer med 46 mot Wednesdays 42. Både Uniteds Bramall Lane og Wednesdays Hillsborough Stadium er legendariske fotballarenaer.

– Vi hadde fullt hus, jeg tror det 35 500 tilskuere, på lokalbyene. Jeg hadde to fine år i Sheffield Wednesday, forteller Soltvedt - og avslører at han også fikk tilbud om ny kontrakt (tross sine 36 år) og eventuelt muligheten til å få en trenerjobb senere.

– Men jeg valgte å flytte hjem til Norge da.

Soltvedt beskriver det å spille på et Championship -lag slik:

– Det var «kick and run». Det var bare å feste setebeltene og løpe til blodsmaken var der. Og fortsette å løpe etter det også. Og som kaptein måtte du spille alle kampene, det var ikke snakk om hvile, sier mannen som spilte hele 74 kamper på drøyt to sesonger.

Trond Egil Soltvedt i Sheffield Wednesday-drakten mot Watford i 2001. Foto: Steve Mitchell / EMPICS Sports Photo Agency

Sheffield United ligger i øyeblikket på 3. plass, altså playoff-plass til Premier League. Sheffield Wednesday er bare nummer 14, men under den nye manageren Steve Bruce er det tent et nytt håp.

– Om Wednesday vinner denne kampen, så har de heng på en playoff-plass, mener Trond Egil Soltvedt.

– Og ikke minst er det selvfølgelig viktig å bidra til at Sheffield United ikke rykker opp, legger han smilende til.

Sheffield-derbyet er et av flere store lokaloppgjør i Championship. Nottingham Forest-Derby, Norwich-Ipswich og Aston Villa-Birmingham er tre andre.

VG-tips: Uavgjort

Sheffield-derby, eller "Steel City Derby", som er betegnelsen på oppgjøret i England. Sheffield Wednesday har for alvor fått opp farten, og det er tydelig at manager Steve Bruce har noe av æren i den korte tiden han har vært ansatt. 4-3-0 viser ligaflyten på syv siste matcher. Tirsdag var to Steven Fletcher-scoringer nok til å senke Brentford (2-0), og sikret slik lagets andre strake seier. Sheffield United kjemper i det jevne tetsjiktet, og kan vise til god flyt de og. I siste kamp ble WBA slått 1-0 på utebane. Form: 4-2-0. Men når det er sagt har laget kun vunnet en av seks seneste byoppgjør. Og med tanke på at vertene er i dytten lander vi på et uavgjortforslag.

Oddsen er 3.10, og du må levere innen 20.40. Du kan se kampen på Viasport1.

