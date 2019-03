Kommentar

Bare i sportens verden: Så tett at det blir kleint

Det er noe svett over at Kåre Ingebrigtsen, som nettopp møtte Rosenborg i retten, nå står og intervjuer mannen som har overtatt treneransvaret. Kunne tilsvarende skjedd utenfor sportens andedam?

Regulering av avstand og nærhet i persongalleriet rundt sportssendinger er et tema vi burde snakke mye mer om, og her dukker det konstant opp nytt materiale å ta tak i.

Det er ikke lenge siden Petter Northug satt i Seefeld som TV 2-mann, samtidig som han var under kontrakt med Norges Skiforbund, og profilerte deres sponsorer.

Sistnevnte dimensjon foreligger ikke for Kåre Ingebrigtsen , som formelt er ute av Rosenborg-systemet.

Derfor er denne problemstillingen annerledes, men temaet er likevel beslektet, da det er en gjenganger at folk hopper inn og ut av ulike roller ettersom kontraktsituasjoner endres seg.

Det kan man ha ulike meninger om, men det er grunn til å dvele litt ved hvor tett det bør være:

Er det lurt av Eurosport å bare kjøre på og la Ingebrigtsen dekke gamleklubben, eller blir det litt klamt, slik at det hadde vært klokere å velge eksperter som er noe mer distanserte?

Hvordan kan seerne for eksempel vite at følelser for en klubb ikke spiller inn i rollen man spiller som tv-formidler?

Hvis det var én ting som var overtydelig i retten i Trondheim for noen uker siden, så var det nettopp hvor sterke de emosjonelle relasjonene til folk i klubben er, noe som fikk utspille seg i ulike ender av spekteret.

Er det da verdt å drøfte om det er faglig klokt at en som har vært så tett knyttet til en klubb, er rett mann til å holde i mikrofonen, og det så kort tid etterpå?

Nå skal det nevnes at Ingebrigtsen slett ikke gjorde bort seg i tv-ruten, men det er ikke poenget i en diskusjon om faglig grenseoppgang.

Kuriøst nok er jo også Tor Ole Skullerud, som måtte gå fra Molde i august 2015, en del av ekspertkorpset.

Her er det mulig å argumentere langs ulike linjer, og det foreligger ingen fasit.

Men hatter og roller i sportens verden er et underkommunisert tema, der det i det minste er viktig at redaksjonelle ledere har et bevisst forhold til hvilken linje man legger seg på.

På den ene siden kan det argumenteres med at innsikten og kunnskapen om et miljø vokser med hvor tett du er, eller har vært, på det. Kåre Ingebrigtsen kjenner jo RBK inn og ut, og kanskje kan det oppleves spennende for tv-seerne at en som selv har vært i systemet kan fortelle om det?

I motsatt retning er spørsmålet hvor uhildet en som nylig har måttet gå fra en trenerjobb, og attpåtil har vært gjennom en rettsprosess, kan nærme seg problemstillinger om den samme klubben.

Her er det også faglig relevant om sporten skal operere etter andre linjer enn det som hadde vært tenkelig i andre deler av bransjen?

Er det for eksempel noe litt i overkant tett over at Nils Johan Semb, som ikke brukte mange sekundene før han var tilbake i en tv-rolle, står der og intervjuer Ole Gunnar Solskjær etter Arsenal-kampen?

Eller er det bare sånn det er i sportens verden, og det må vi leve med til evig tid?

Idrettsverdenen er liten, og det er kanskje illusorisk å unngå enhver form for hatteproblematikk, men det er ikke til å komme unna at det oppstår noen småsvette situasjoner.

For på et eller annet punkt blir det en overdose av «ta en kontrakt og la den vandre, fra den ene til den andre». Selv i denne dammen.