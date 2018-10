JUBELBRØL: Guro Reiten, nærmest som brøler, liker ikke at det er langt opphold før cupfinalen. LSK Kvinner ønsker i fremtiden å spille den tidligere. Bak hun er lagvenninnene Emilie Haavi, Ingrid Moe Wold og Anja Sønstevold. Foto: Borgen, Ørn / NTB scanpix

LSK Kvinner vil flytte cupfinalen

FOTBALL 2018-10-14T09:50:26Z

RØA (VG) (Røa – LSK Kvinner 3-3, 1-3 etter straffer) Før cupfinalen må LSK Kvinner gå fire uker uten kamp. Det vil LSK-profilene Hege Riise og Guro Reiten endre til de neste sesongene. Og trolig blir de hørt.

Publisert: 14.10.18 11:50

Siste serierunde for toppserien går 4. november. Så venter fire uker opphold før cupfinalen 1. desember.

I år er cupfinalene samlet sammen i en helg med herrefinalen, samt flere NM-finaler for ungdomslag.

– Vi har vært forberedt på tomrommet. Vi tar utfordringen. Vi håper LSK-gutta også tar seg til finalen slik at vi kan ha en gul og svart aften. Vi har en god plan for hva som skjer i mellomtiden, så vi skal være godt forberedt, sier Hege Riise, trener for LSK.

– Men er det sånn dere vil ha det i fremtiden også?

– Nei, det er ikke gunstig. Det blir vel en endring på det tipper jeg. Det er krevende å gå en måned uten kamp, men da må man legge inn treningskamper mot utenlandske lag eller finne på noe som gjør at man har noe å hige etter i kamp, svarer Riise etter semifinale-thrilleren.

I en godbit av en fotballkamp gikk LSK Kvinner videre på denne måten:

– Skjønner ikke helt

Stjernespiller Guro Reiten er enig med sin sjef.

– Det er sikkert artigst for rammen å spille samme helg som herrene, men det er ikke ideelt med så lang pause, sier Reiten.

Landslagsprofilen sier hun føler at ganske mange kamper har blitt trøkket inn på kort tid den siste perioden.

– Vi spiller midtuke og helg nesten hver uke, og vi har nesten ikke hatt treninger. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor det skal være fire uker fri etter serieslutt, men vi må trene uansett og det skal ikke stå på motivasjon til en cupfinale for å si det slik, lover Reiten.

Har planer om endringer

Antagelig får LSK-duoen det som de vil de neste sesongene.

– I terminlisten til neste år har vi lagt inn forslag om en egen cupfinale for kvinnene uken etter serieslutt. Vi har hatt bra dialog med NFF om det og tror vi blir enige, sier Hege Jørgensen, leder i serieforeningen for kvinnefotball.

Cupfinale-datoen skulle egentlig blitt besluttet ved sist styremøte, men grunnet at man venter på Espelund-rapporten har man valgt å vente med å ta avgjørelsen.

Jørgensen tror det vil være en fordel for kvinnefotballen å ha cupfinalen i en «egen» helg.

– Vi har forsøkt begge deler. I år er vi tilbake til en felles helg. Det er mange fordeler med det, men vi tror det å ha en «egen» helg utvikler produktet ytterligere. Både sportslig og kommersielt. Og 8. desember, da herrene har sin cupfinale, neste år er for sent for oss, sier Jørgensen.

PS1! Søndag klokka 15.00 spiller Klepp og Sandviken den andre semifinalen.

PS2! Vålerenga slo Avaldsnes 2–1 i Toppseriekampen lørdag.

PS3! Onsdag venter Brøndby i Champions League for LSK Kvinner.

