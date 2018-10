TAP IGJEN: Rosenborg tapte 3–0 borte mot RB Salzburg torsdag kveld. Foto: LISI NIESNER / Reuters

Sjekk den bekmørke Rosenborg-fasiten: – Ikke noe vi er stolt av

Rosenborg har kun vunnet fire av sine 27 kamper i Europa League-gruppespillet noensinne. Styreleder Ivar Koteng (59) innrømmer at klubben har prestert langt under forventningene.

– Dette er ikke noe å snakke seg bort fra. Det er ikke der vi ønsker å være, fastslår Koteng overfor VG dagen etter 3–0-tapet mot RB Salzburg i Europa League.

Nederlaget i Østerrike var RBKs tredje på tre kamper i årets gruppespill. Allerede etter halvspilt gruppe er avansement til utslagsrundene en fjern drøm for trønderne, som de siste årene har blitt vant til en slik skjebne.

For der Champions League pleide å være scenen for Rosenborgs største eventyr, er fasiten i lillebror-turneringen Europa League av det mørkere slaget.

Én seier på de siste 16

Siden de for første gang deltok i gruppespillet, i 2010/11-sesongen, har RBK deltatt i fire og et halvt gruppespill og spilt 27 kamper. Disse har resultert i hele 19 tap, fire uavgjort og fire seirer. De har scoret 21 mål og sluppet inn 53, og har et poengsnitt på 0,59 per kamp.

Fra 4–0-tapet mot Bayern Leverkusen den 16. september 2010 til torsdagens 3–0-tap mot Salzburg har Rosenborg kun klart å slå østerrikske Rapid Wien (to ganger), greske Aris og makedonske Vardar. De 16 siste gruppekampene har kun resultert i én seier, og RBK står nå med syv strake kamper uten seier.

– Hvordan ser disse tallene ut etter RBK-standard i Europa?

– Det er alltid vanskelig å snakke om RBK-standard, for vi har vært bortskjemt med gode resultater i Europa. Men det er ikke noe vi er stolt av, sier Koteng og utdyper:

– Vi kunne brukt økonomien ute i Europa som unnskyldning, men må erkjenne at det er mulig å gjøre RBK mye bedre enn vi er i dag. Og det skal vi gjøre.

Mathisen: – Skremmende

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som var på plass i Østerrike for å kommentere torsdagens Rosenborg-kamp, uttrykker bekymring over trøndernes negative trend i Europa.

– Det er et klart og tydelig signal på at de har en lang vei å gå. Det er rett og slett bare trist. Det som gjør tallene ekstra skremmende, er at dette er mot de nest beste lagene i Europa. Det er skremmende, ikke bare for RBK, men også for norsk fotball, sier Mathisen til VG.

Han mener de to siste kampene, 3–1-tap mot RB Leipzig og 3–0-tap mot RB Salzburg, understreker hvor stor kvalitetsforskjellen har blitt mellom Rosenborg og noen av de beste Europa League-lagene.

– Jeg kan ikke huske å ha sett Rosenborg så langt unna på lang, lang tid. Det er det som er skuffende. Jeg hadde i det minste forventet at de kunne skape en målsjanse eller noen angrep, men de er så langt unna på alt av parametre. Det er vanskelig å sette fingeren på hva som faktisk er galt, for de mangler kvalitet på alt som trengs for å konkurrere på dette nivået. De har ikke noe å gjøre i denne gruppen, sier Mathisen.