RESPEKTERT: Alexi Lalas (t.v.) var klubbens general manager da David Beckham ble Los Angeles Galaxy-spiller i 2013. Foto: Thomas Nilsson

USA-profil går ut mot Zlatan: – Tynn suppe

FOTBALL 2018-11-02T10:15:13Z

Alexi Lalas (48) er en av tidenes største fotballprofiler i USA. Nå kritiserer han Zlatan Ibrahimovic (37) og kaller den svenske superstjernens opptreden etter Los Angeles Galaxys sluttspill-exit for tynn suppe.

Publisert: 02.11.18 11:15 Oppdatert: 02.11.18 11:32

– Zlatan, du er den virkelige stjernen. Noe du ofte forteller oss. Du har brukt mediene til å bygge opp ditt image ved hjelp av testosteron, ego og nydelig briljans – men her dummet du deg ut, uttaler Alexi Lalas i sin podcast «State of the union» – det vil si rikets tilstand.

– Det er tynn suppe («weak sauce»), konkluderer høyt respekterte Lalas.

Amerikanske Alexi Lalas avsluttet sin aktive karriere med å spille for Los Angeles Galaxy fra 2001 til 2004. Han fikk 96 landskamper for USA i tidsrommet 1991 til 1998, inkludert VM 1994 på hjemmebane.

Forsvarsspilleren var kjent for sin kompromissløse stil, og ikke minst rød hårpryd og bukkeskjegg – og for å ha lokket David Beckham til Los Angeles Galaxy (les VGs intervju med Lalas her) .

Bakgrunnen for Alexi Lalas’ beske kritikk: Los Angeles Galaxy ledet 2–0 etter at Ola Kamara i løpet av tre minutter hadde fikset det første målet ved et hodestøt og det andre ved en «kanon», men kollapset (Lalas: «En episk kollaps» ) og tapte 2–3 for Houston Dynamo.

Dermed røk Zlatans Galaxy ut av sluttspillet, med en gjenstående seriekamp.

Alexi Lalas karakteriserer resultatet og konsekvensen av det som «pinlig». Veltalende Lalas hevder at Galaxy-spillerne er overbetalt og overvurdert, og at de i negativ forstand ble overveldet da de var i ferd med å sikre seg en plass i sluttspillet: LA-stjernene taklet ikke presset.

I den sammenheng er Lalas mildt sagt lite imponert over Zlatan Ibrahimovic . I stedet for å stille opp foran pressen og svare for hvordan den sportslige fadesen kunne skje, «flyktet han ut i Hollywood-natten» og overlot ubehaget til sin mindre navngjetne lagkamerater, slik Alexi Lalas ser det.

– Jeg trodde virkelig vi skulle nå sluttspillet, og så bare forsvinner det foran øynene dine. Det er hardt, sa en skuffet Ola Kamara, ifølge svenske Aftonbladet .

– Det er lett å være stor når saker og ting fungerer. Store stjerner er store også når det ikke går bra. Du er Zlatan, ikke en hvilken som helst spiller, men her gjorde du en feil, mener Alexi Lalas.

PS! Zlatan Ibrahimovic scoret 22 mål for Los Angeles Galaxy denne sesongen.