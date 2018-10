IKKE 100 PROSENT: Mohamed «Moi» Elyounoussi sier at han ikke føler seg i optimal form før Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

«Moi» klikket på lagkamerat i Southampton: – Hodeløst

STORO (VG) En grisetakling fra en lagkamerat i Southampton fikk Mohamed «Moi» Elyounoussi (24) til å tenne på alle pluggene – og frarøvet ham kamper mot både Liverpool og Chelsea.

– Det er ikke ofte jeg blir sur, men da klarte jeg ikke å holde meg. Han kom i en susende takling bakfra, med null mening, og jeg hadde ikke sjans til å score eller noe som helst, sier den ferske Premier League -spilleren til VG.

Scenen utspilte seg på trening den 21. september, dagen før en bortekamp mot Liverpool. «Moi», som i sommer kunne fått Southampton-overgangen ødelagt på grunn av en skade, tror han ble offer for lagkameratens vrede fordi han hadde blitt vraket fra startoppstillingen til kampen.

– Jeg tror det handlet om frustrasjon fra hans side, for vi hadde akkurat fått vite laget, og han skulle ikke starte. Han er en forsvarsspiller, så vi kjemper ikke engang om samme posisjon. Det var nok mer frustrasjon enn noe personlig, men det gikk ut over meg og har gjort at jeg fortsatt ikke er helt 100 prosent. Det er kjipt, sier «Moi», som ble forbannet på lagkameraten sin:

– Noen ganger aksepterer man å få en takling mot seg, men når det er så hodeløst og unødvendig, så er det vanskelig å akseptere det. Jeg sa ifra og han unnskyldte seg flere ganger.

Elyounoussi mistet kampen mot Liverpool, men var tilbake mot Wolverhampton helgen etter og spilte drøye 70 minutter. Men denne helgen var han igjen ute av Southampton-troppen da de møtte Chelsea.

– Jeg spilte mot Wolverhampton med hoven ankel og gikk på smertestillende hele helgen for å komme meg gjennom det. Det gjorde at det gikk tregere å bli helt frisk. Jeg burde kanskje aldri spilt den kampen, sier han.

Lagerbäck opplyste onsdag om at kantspilleren har trent problemfritt med landslaget denne uken. Det stemmer ikke helt overens med Elyounoussis versjon.

– Trent fullt og trent fullt … Jeg trener fremdeles med smerter, så 100 prosent vil jeg ikke si at jeg er. Men vi har noen dager til kamp, så jeg håper det blir bra til da. I verste fall må jeg bare spille med smertestillende, sier sarpingen – tre dager før den viktige Nations League-kampen mot Slovenia på Ullevaal stadion.

Den norske vingen står enn så lenge uten målpoeng etter fire kamper fra start og ett innhopp i Premier League. Etter en nærmest skadefri karriere frem til i sommer har han denne sesongen slitt med både strekk og en ankelskade som har gjort starten i en ny liga komplisert.

– Det er litt irriterende at jeg blir skadet igjen hver gang jeg nærmer meg toppform, innrømmer «Moi».