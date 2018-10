Norges heftigste skjebnekamp på tre år: – Alle vet hvor viktig denne kampen er

ULLEVAAL (VG) «Måstematch», heter det på Lars Lagerbäcks morsmål. Nå skal svensken ut i en slik – for første gang etter 16 kamper og 21 måneder med Norges landslag.

Publisert: 16.10.18 12:26

1. februar i fjor overtok han et landslag der VM-kvalifiseringen i praksis var kjørt, og siden den gang har Norge hatt null kamper av betydning som kan sammenlignes med Bulgaria-møtet på Ullevaal tirsdag kveld.

For her er fotballmatematikken er nådeløs: Norsk seier utligner Bulgarias forsprang både på tabellen og i innbyrdes oppgjør (som teller først når lagene skal skilles ved poenglikhet til slutt), norsk tap betyr at Bulgaria sikrer gruppeseieren i Nations League allerede etter fire av seks kamper.

– Godt rustet

Uavgjort vil gjestene garantert være mest fornøyd med, for da må Norge ha hjelp av de andre lagene for å kunne ta igjen VM-fireren fra 1994.

– Vi er godt rustet. Ubeseiret på hjemmebane i 2018, og det er en sterk prestasjon. Vi vant her om dagen også (mot Slovenia ), selv om det ikke var verdens beste prestasjon. Det har ikke vært tingen for Norge; har vi ikke spilt på vårt beste, har vi tapt kamper. Nå spilte vi helt okay og vant kampen, slapp heller ikke inn mål. Vi må se på det positive, oppfordrer Joshua King – som frem til kampstart må pleie sin skadede ankel for å bli klar til Bulgaria-oppgjøret.

Der trengs Lagerbäcks toppscorer (fem mål). King var ikke med sist Norge var i en lignende posisjon, der bare seier var godt nok for et konkret kvalik-utfall, nemlig EM-playoff’en mot Ungarn i 2015 . King satt hjemme i Bournemouth, Norge spilte uten spiss og faktisk er 9 av de 11 som startet den kampen under Per-Mathias Høgmo i Budapest en del av Lagerbäcks tropp nå. Deriblant Mohamed Elyounoussi.

– Jeg har fortsatt vonde minner derfra. Samtidig som vi er revansjesugne fra bortekampen mot Bulgaria (tap 0-1). Jeg kjenner nå at det kribler litt ekstra. Det tror jeg resten av gutta også føler. Alle vet hvor viktig denne kampen er, sier Southampton-proffen til VG.

Tror det vil trigge

– Situasjonen er skjerpet litt. Alle kamper i et sånt gruppespill blir viktige, men jeg både tror og er ganske sikker på de vil ta det som en ekstra trigger, sier Lars Lagerbäck selv om hvordan mannskapet hans er rigget for utfordringen som trolig avgjør Nations League for Norges del.

– En veldig viktig kamp. Vi må ikke la det gå i hodet på oss. Vi er tross alt ubeseiret under Lars på Ullevaal, og da skal vi opprettholde den statistikken og forhåpentligvis ta tre poeng, mener Håvard Nordtveit, tilbake fra suspensjon og aktuell for å frata enten Even Hovland eller Sigurd Rosted den ene stopperplassen.

Hjemmeseier med 1-0 på Ullevaal vil bety at Norge og Bulgaria står uatskillelige på innbyrdes oppgjør, men gir Norge en knapp fordel med bedre målforskjell, før de to siste kampene, der Norge møter både Slovenia og Kypros borte.

Lagerbäck hadde ikke full oversikt over reglene tidligere i uken:

Joshua King foreslår å satse på det trygge.

– Vi må se an kampsituasjonen, og det er ikke jeg som bestemmer, men hvis vi leder 1-0, så synes jeg kanskje vi skal blokkere og forsvare og heller ta dem på kontringer. Da vet vi at de skal prøve seg. Men det blir viktig å få det første målet, sier King, og har statistikken på sin side:

Under Lagerbäck har Norge bare snudd det å ligge under 0-1 til seier én gang: I 4-1-triumfen mot Australia i mars i år.