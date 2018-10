FÅR KRITIKK: Manchester United-spiss Romelu Lukaku, her under Premire League-kamp mot Newcastle. Foto: OLI SCARFF / AFP

Lukaku kalles «respektløs» etter Juventus-uttalelser

Romelu Lukaku (25) har hisset opp en tidligere Manchester United-profil etter å ha åpnet døren for en overgang til Juventus.

Under landslagssamlingen med Belgia skal den belgiske spissen ha uttrykt begeistring for en mulig fremtidig overgang til den italienske storklubben Juventus.

– Hvorfor ikke? Jeg håper det skjer, sa Lukaku til den italienske avisen Gazzetta dello Sport, ifølge Independent , etter å ha blitt spurt om han vil være interessert i en overgang til Juventus i fremtiden.

– Juve har et veldig godt prosjekt på plass og fortsetter å utvikle seg. De prøver å bli sterkere hvert år. De er uten tvil blant de to eller tre beste lagene i Europa. De har en kjempebra trener på benken og ekstraordinære spillere overalt på banen, sa Manchester United -spissen.

– Ikke ideelt

25-åringens italienske flørt faller ikke i god jord hos den tidligere Manchester United-spilleren Gary Pallister, som spilte over 300 kamper for klubben fra 1989 til 1998.

– Det er respektløst å begynne å nevne andre klubber når du faktisk er under kontrakt med klubben du spiller for. Jeg har ikke noe problem med at du har det i tankene, men jeg har et problem med at man uttaler seg om det, sier Pallister ifølge Daily Mail .

Han understreker at han mener uttalelsene tar seg enda dårligere ut når Manchester United og Lukaku befinner seg i en vanskelig sportslig situasjon.

– På et tidspunkt hvor klubben er under et veldig stort press, er det ikke et ideelt scenario at toppscoreren sier at han ønsker seg en overgang til utlandet, sier Pallister.

