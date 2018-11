Helland avslører: Koteng beklaget til spillerne

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Odd 3–1) Pål André Helland herjet med Odd før han spøkte med klubbformann Ivar Koteng og RBK-styret. Nå har spillerne og styret skværet opp etter uro de siste dagene. Og med ett poeng til er Rosenborg seriemestere.

Publisert: 05.11.18 08:26 Oppdatert: 05.11.18 09:18

– Vi blir jo litt forbanna, for vi hadde en bra kamp i Bergen, der vi vant årets kanskje mest hypet kamp. Og så tar vi oss til finalen i cupen. Kanskje kan vi litt for det selv, men det blir bare skrevet negative saker om oss, sier Pål André Helland til VG.

Kun teori kan hindre Rosenborg i å ta sitt 26. seriemesterskap – og det fjerde på rad. Etter 3–1-seieren over Odd, og en uke preget av negative overskrifter, er alt tilsynelatende fryd og gammen i Trondheim. Hovedrollen på gressmatten spilte Helland.

Frisk har han også vært i uttalelsene, der han har ledet an i det han kaller den medieskapte krangelen mellom Rosenborg-styret, med Ivar Koteng i spissen, og spillerne.

– I dag rykket vi opp til 3. divisjon, så nå har vi fortsatt noen kamper på å oss til å rykke opp til Eliteserien, der vi hører hjemme, sier Helland spøkefullt, før han blir bedt om å svare skikkelig.

– Vi er venner igjen nå. Det er ingen fare for at jeg klasker ned Ivar, og jeg tror ikke han klasker ned meg heller, i hvert fall ikke etter i dag. Det var jo bare bruddstykker av det han sa som ble hausset opp i mediene, som jager sensasjonsoverskrifter. Vi har snakket sammen, og Ivar har beklaget hvis han tråkket over linjen, sier Helland.

Jager to gull

Etter at Rosenborg slo Start i cup-semien sa nemlig styreleder Koteng at trønderne så ut som et 5. divisjonslag. Han ville ikke kommentere saken i går kveld.

Helland herjet til tider med Birk Risa og Stefan Mladenovic på Odds venstre side. Etter ett mål i hver omgang var kampens store spiller opptatt av å hylle laget.

– Vi har en unik evne til å slå tilbake uansett. Det er en vanvittig sterk prestasjon å slå tilbake, kanskje med seriegull og cupfinale. Det viser hvor sterke vi er i garderoben, sier trønderen.

Scoringene var 28-åringens første siden kampen mot Vålerenga i juni – i 14. serierunde. Etter en lang restitusjonsperiode etter skade, virket høyrevingen friskere enn på lenge.

– Jeg liker kamper som betyr veldig mye. Det trigger meg litt ekstra. Jeg har kjent det i det siste, at jeg har vært litt nervøs før kamp. Det er deilig, og da blir man litt mer skjerpet, sier Helland.

Diskutert Bendtner-dom

Etter kampen takket Helland den danske spissen Nicklas Bendtner for den målgivende pasningen til ledermålet, og roste hjemmefansen for måten de har backet opp dansken. Bendtner ble freadag dømt til 50 dager ubetinget fengsel etter voldsepisode med en taxisjåfør på vei hjem fra byen i København 9. september.

– Det er deilig å se at Kjernen reagerer slik. Rosenborg er en klubb som verner om og ta vare på hverandre. Man tilgir, selv om man ikke forsvarer handlingen, sier Helland.

– Har dere diskutert dommen i spillergruppen?

– Det er ikke til å komme bort ifra at dommen diskuteres i spillergruppen. Det var noen advokatspirer som diskuterte utfallet men hva den diskusjonen gikk ut på, får vi holde internt.

Trener Rini Coolen avslørte allerede på fredag at Bendtner kom til å starte kampen mot Odd.

– Jeg var ikke i tvil om at jeg skulle spille, jeg har vært klar. Vi har hatt en viktig uke, så mitt fokus har vært hundre prosent på det å vinne våre kamper, og det har vi gjort. Det var deilig å komme i gang med det sportslige, sier Bendtner.