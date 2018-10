KONSENTRERT: Sander Berge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Berge sto over ny trening dagen før Slovenia-kampen: – Jeg tviler sterkt på at han er aktuell

ULLEVAAL (VG) Sander Berge er ennå ikke 100 prosent friskmeldt til lørdagens Nations League-kamp mot Slovenia. Fredag trente han alternativt.

Torsdag tok Genk-proffen det med ro og sto over treningen , men heller ikke fredag var Sander Berge å se da landslaget innledet treningen på Ullevaal stadion.

– Totalbelastningen de siste ukene har gitt litt muskulær stivhet, og derfor hviler Sander i dag og står over treningen. Han trener alternativt i dag, sier Svein Graff i NFF til VG.

– Det er ikke tatt noen beslutning om Berge er aktuell for Slovenia eller ikke. Vi tar hensyn til at han har hatt et tøft kampprogram og han var jo ute lenge i forrige sesong også. Dagens situasjon har ingen ting med den skaden å gjøre, men den oppsto også da Berge var sliten etter stor kampbelastning, legger sportssjefen for A-landslaget, Nils Johan Semb, til.

Torsdag var Lars Lagerbäck i tvil om Berge rakk å bli klar til lørdagens oppgjør mot Slovenia, men da var spilleren selv klinkende klar.

– Kampen er ikke i fare, var hans budskap torsdag .

Da trodde Berge også at han kom til å delta på fredagens trening, men fra den har han altså uteblitt, og nå tror TV2-ekspert Jesper Mathisen at kampen starter uten Berge på midtbanen.

– Jeg tviler sterkt på at han er aktuell i morgen. Det vil være veldig spesielt etter å ha stått over de to siste øktene, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Dersom Berge ikke blir klar til Slovenia-kampen, har Lars Lagerbäck flere alternativer sentralt på midtbanen. Ole Selnæs, Fredrik Midtsjø eller å trekke Stefan Johansen inn sentralt sammen med Markus Henriksen er de aller heteste alternativene.

PS: Det er solgt over 14.000 billetter til Norges kamp mot Slovenia på lørdag. Tirsdag møter Norge Bulgaria, også det på Ullevaal stadion.