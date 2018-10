Mjøndalen én seier fra opprykk til Eliteserien

(HamKam – Mjøndalen 1-3) Tre dødball-mål i Hamar gjør at Mjøndalen er sikret opprykk om de slår enten Viking eller Florø i én av sine gjenstående kamper.

– Jeg vet hvordan vi ligger an. Jeg vet også at det ikke over. Vi vet at vi ikke er i mål. På langt nær, sier Vegard Hansen, Mjøndalen-trener, til Eurosport.

Etter 28 av 30 runder topper Mjøndalen OBOS-ligaen to poeng foran Viking. Søndag møtes de til toppkamp i Buskerud.

Mjøndalen går til oppgjøret med stor selvtillit. Bruntrøyene, som rykket ned fra Eliteserien 2015, har ikke tapt siden 3. juli mot Notodden i serieomgang nummer 15.

– Vi må opp mot Viking. Vi har ikke vært blendende i det siste, men vi er solide og slipper til lite bakover, fortsetter Hansen.

Aalesund, på kvalikplass, har fire poeng opp til serielederen. Med seier i sine to siste kamper og hjelp fra Mjøndalen i kampen mot Viking kan Lars Bohinens menn likevel snike seg til direkte opprykk.

Gode dødballer

Den siste kampen i runde 27 ble aldri veldig spennende på Briskeby. I det 14. minutt dundret Quint Jansen et frispark fra 20 meter i krysset. Det gikk i keeperhjørnet, men var så hardt og velplassert at det er vanskelig å laste HamKam-målvakt Łukasz Jarosiński.

Seks minutter senere var Ruben Alegre uheldig da han satte et innlegg etter frispark fra Joachim Olsen Solberg i eget mål. Alegre var hardt presset av Olivier Occean, men det så ikke ut som noe grunn til å annullere målet.

Kampfakta: HamKam – Mjøndalen 1-3 (0-2) 1108 tilskuere Mål: 0-1 Quint Jansen (14), 0-2 Rubén Alegre (selvmål 19), 0-3 Olivier Occéan (51), 1-3 Simen Bolkan Nordli (67). Dommer: Mads Skarsem, Charlottenlund. Gult kort: Lars Brotangen, Rubén Alegre, HamKam.

Occean gjorde selv 3–0 fem minutter ut i andre omgang. Igjen kom målet etter dødball fra Joachim Olsen Solberg. Fra fem meter sklidde Occean ballen mellom beina på Jarosiński og i nettmaskene.

– Vi trener mye på dødballer. Det er viktig, sier Olsen Solberg.

Rask redusering

I det 66. minutt reduserte HamKams Simen Bolkan Nordli to minutter etter at han ble byttet inn.

Ellers var det ikke de store sjansene i kampen. Abubakar Ibrahim hadde to skumle volleyforsøk for HamKam. Et skudd gikk over og et utenfor.

Mjøndalen hadde ikke mye å by på fremover etter 3–0-scoringen og lot HamKam styre mot slutten med brukbar kontroll.

– Vi var ikke så veldig gode. Vi hadde mye feilpasninger og var tamme i presset. Jeg måtte skrike hele kampen igjennom for å få presset i gang. Vi manglet energi og har gjort det litt i de siste kampene, sier Hansen.

HamKam ligger på 10. plass med 36 poeng. Med kveldens tap ser det umulig ut å ta en av de fire kvalikplassene.

PS! Både Viking-trener Bjarne Berntsen og FC København-trener Ståle Solbakken fulgte kampen fra tribuneplass. Sistnevnte er far til HamKams midtbanetalent Markus.