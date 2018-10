Nekter å gå bort fra Ranheim-modellen – selv om det kan føre til nedrykk

RANHEIMSFJÆRA (VG) For Ranheim-trener Svein Maalen (40) er det viktigere å vinne på riktig måte, enn å vinne for enhver pris.

Publisert: 25.10.18

Kaptein Mads Reginiussen (30) er den eneste spilleren i Ranheim-troppen som ikke har «trøndersk pass». Slik skal det fortsette å være, ifølge Ranheim-trener Svein Maalen.

– Vi har en plan for hvordan stallen skal se ut til neste år. Det har forsvunnet noen spillere, og kanskje forsvinner det én eller to til. Vi vil ha spillere inn, og følger veldig nøye med i det trønderske markedet. Vi er på lokale kamper og følger med, sier Maalen.

Trøndersk identitet

I sommer signerte Ranheim-midtstopper Christian Eggen Rismark (27) for Brann . Kort tid etterpå ble det også klart at Kristoffer Løkberg «gjør bergenser» av seg fra nyttår av .

Det betyr at overraskelseslaget med Eliteseriens desidert minste budsjett må ut på spillerjakt.

– Vi har sagt at vi skal utvikle de spillerne vi har, men når vi må ha inn nye spillere må vi rekruttere fra egen region. Det er klubbens identitet. Det er kvaliteten på trønderske spillere i sum som avgjør hvor Ranheim spiller i divisjonssystemet, sier Maalen.

– Er det ikke naivt å tro at dere kan fortsette å konkurrere og utvikle dere på dette nivået uten å se etter spillere utenfor Trøndelag?

– I utgangspunktet kikker vi kun etter trøndere. Det kan være at vi en gang i fremtiden ikke er gode nok til å spille i Eliteserien, men vi skal likevel beholde den identiteten.

Fôre Rosenborg

Et Rosenborg-lag nærmest blottet for trøndere – med unntak av Pål André Helland og Erlend Dahl Reitan – gjør at Ranheim har fri tilgang på spillere fra Norges tredje største by.

– Vi har vært så heldige å ha mange av de beste trønderne her. De utvikler seg til å bli enda bedre, så kanskje kan vi bidra til at det spiller flere trøndere på Lerkendal en dag også, sier Maalen.

Med det signaliserer Maalen at Rosenborgs posisjon som trøndersk fotballs lokomotiv ikke vil bli truet med det aller første.

– Rosenborg er nummer 1-klubben i Trøndelag, og har ambisjoner på et helt annet nivå enn oss, med helt andre budsjetter. Vi plasserer oss i henhold til det.

Best i Norge

Ranheim-treneren fikk søndag se sitt lag spille 0–0 på hjemmebane for første gang i årets Eliteserie.

– Jeg er ikke all verdens stolt over det vi presterte. Vi skulle sprudlet mer, sier han.

Mot Bodø/Glimt ble Ranheim nok en gang reddet av keeper Even Barli , som gjorde to avgjørende redninger. Ingen keeper har flere redninger i Eliteserien, enn Ranheim-keeperen.

– Har ikke vært noe fokus på spilleroverganger. Kanskje er det fordi det er såpass lenge til overgangsvinduet åpner. Planen er at Barli skal bli i Trondheim. Han trives her, og er veldig viktig for oss, sier Maalen.