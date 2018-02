IKKE HELT HAPPY: Ståle Solbakken er ikke overlykkelig over UEFAs nye Champions League-format. Foto: Mads Claus Rasmussen / Scanpix Denmark / Scanpix Denmark

Solbakken om «nye» Champions League: – Vi er ikke glade for dette

Publisert: 27.02.18 16:37 Oppdatert: 27.02.18 18:21

FOTBALL 2018-02-27T15:37:36Z

UEFA gjør flere, store endringer foran neste utgave av Champions League. Det gjør veien vanskeligere for lag som Rosenborg og FC København, noe Ståle Solbakken (50) er smertelig klar over.

Tirsdag bekrefter UEFA de nye endringene.

Det nye formatet betyr at bare seks lag vil nå Champions League -gruppespillet gjennom kvalifisering. UEFA har nemlig nå bestemt at den totalt 26 lag vil bli direktekvalifisert til gruppespillet. Det inkluderer vinneren av Champions League og vinneren av Europa League.

I tillegg vil nå de fire øverste lagene i de øverst rankede landene (England, Tyskland, Spania og Italia), automatisk gå til gruppespillet.

Det samme gjør også de to beste lagene fra seriene i Frankrike og Russland, samt ligamesterne i Portugal, Ukraina, Belgia og Tyrkia.

Tidligere har bare 22 lag vært sikret en plass i gruppespillet.

Dette betyr at nåløyet for å komme seg til verdens gjeveste klubbturnering, stadig blir trangere.

Rosenborg og FC København fortviler

Ifølge UEFAs oversikt, blir det nå utslagsrunder, kalt Champions Route, fra landene ranket som nummer elleve og nedover. Her skal hele 34 lag kjempe om fire plasser til det svært lukrative og prestisjetunge gruppespillet.

De to siste plassene skal lagene kjempe om i en såkalt «league route» .

Rosenborg kommer inn i Champions Route, ettersom Norge i skrivende stund er rangert som nummer 25 på UEFAS ligaranking. Her kommer også Ståle Solbakkens FC København inn (rangert på 18. plass).

De må nå gjennom fire kvalifiseringsrunder for å nå gruppespillet. Den gode nyheten er imidlertid at de som ikke tar seg til gruppespillet får sjansen til å kvalifisere seg til Europa League.

For bursdagsbarnet Solbakken ble nok ikke den aller beste bursdagsgaven, og han mener at den veien pilen peker, ikke er god.

– Forskjellen mellom de beste og nest beste blir bare større og større, og man må passe på at konkurransen fortsatt er der for de mindre nasjonene. Vi er jo ikke glade for dette, vi som er outsidere. Det er ikke gøy å vite at absolutt alt allerede skal klaffe for at vi skal lykkes, mens nåløyet bare blir mindre og mindre, sier han til VG, og legger til:

– Jeg tror det er farlig å gjøre veien lengre for de små nasjonene, slik at det bare blir for eliten. Men det er den veien det peker, og det er dit det har gått hele veien.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, kaller det trist.

– Det blir jo nesten umulig nå, og det er litt trist. Å spille i Champions League henger høyt, det er litt som julekveld og 17. mai på en gang, sier han til VG.

– Det er trist for europeisk fotball for nå føler man at man ikke stiller i den samme konkurrensen lenger, legger han til.

For Rosenborgs del betyr også dette at det blir vanskeligere å sikre seg de store inntektene spill i Champions League gir. Det tenker imidlertid ikke Koteng altfor mye på.

– Det er det sportslige som svir mest. Vi kan uansett ikke belage oss på å spille i Champions League hvert år, så vi må være litt nøkterne.

I tillegg blir det nye kamptidspunkt. Kampene vil ikke lenger sparkes i gang klokken 20.45, men klokken 18.55 og 21.00.