NFF vet ikke hva de vil gjøre om en permittert spiller vil bytte klubb

Hva skjer på kort sikt hvis en permittert fotballspiller sier opp og vil melde overgang til ny klubb? Den problemstillingen har ikke Norges Fotballforbund drøftet.

Det er full uenighet blant jurister som representerer de ulike partene i norsk fotball om en spiller kan bryte kontrakten som følge av permittering.

Men hva vil skje i det øyeblikket en spiller sier opp en kontrakt?

– Normalt er arbeidstaker i forsetet. Du kan velge å si opp, ikke møte på jobb dagen etter og søke deg til en ny jobb, sier Hans Fredrik Marthinussen, jusprofessor ved Universitet i Bergen, til VG.

Han mener lovteksten er klar hva gjelder spillernes rett.

– Hvis det er adgang til å permittere, så er det adgang til å si opp, sier jusprofessoren som mener det også gjelder for «uoppsigelige» kontrakter uavhengig av permitteringsprosent.

Problemet i fotballen: Spillerlisens

Men kan spilleren etter oppsigelse melde overgang til en ny klubb?

– Problemet i fotballen er at du har en lisens som må frigjøres for at du skal bli godkjent i ny klubb. Her sitter NFF på nøkkelen, sier Marthinussen.

JUSPROFESSOR: Hans Fredrik Marthinussen er jusprofessor ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat

For at en fotballspiller skal kunne melde overgang til en ny klubb, må noen kriterier i NFFs overgangsreglement være oppfylt. Det ene kriteriet er definert som «kontrakten er rettmessig oppsagt».

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner sier at retten til å si opp en kontrakt ikke automatisk gir rett til å spille for en ny klubb. Han trekker frem begrepet «Bosmannspiller» for å sammenligne med situasjonen til en spiller som har sagt opp kontrakten.

– Begrepet knytter seg til en spiller som har fullført sin kontrakt – at kontrakten etter sin ordlyd har løpt ut, skriver Kjenner i en SMS til VG og tilføyer:

– Om spillere som sier opp sin kontrakt etter permittering kommer i samme kategori, er uavklart.

NFF: – Har ikke sett på det

Spillerorganisasjonen NISO bekrefter at flere spillere vurderer å si opp kontraktene sine.

Men hva gjør NFF dersom en spiller mener han rettmessig har sagt opp kontrakten sin og ønsker å melde overgang til en ny klubb?

– Vi må vurdere det hvis et slik tilfelle skulle oppstå. Forbundet ønsker egentlig ikke å kommentere så mye mer i mediene. Det er en betent sak. Det er spillerne på den ene siden og klubbene på den andre, sier juridisk seksjonsleder i NFF Espen Auberg til VG.

NFF-SJEF: Juridisk seksjonsleder Espen Auberg. Foto: NFF

– Men har dere diskutert internt hva dere vil gjøre hvis et slikt tilfelle oppstår?

– Nei. Vi har ikke sett på det. Det må vi gjøre hvis vi får en slik sak, sier Auberg.

– Hvorfor har dere ikke diskutert det?

– Hvis en spiller sier opp kontrakten og klubben bestrider at han har rett til det, vil det være opp en en domstol eller voldgiftsdomstol å avgjøre tvisten. Det er ikke noe NFFs administrasjon kan gjøre, svarer Auberg.

– Det må vurderes konkret dersom vi får en slik situasjon.

Håkon Berge er senioradvokat på arbeidsrett i advokatfirmaet Thommessen. Han tror NFF vil sette foten ned for en overgang i påvente av en rettskraftig dom, med mindre de vurderer at det foreligger berettiget årsak og at innsigelsene er grunnløse.

– NFF har sanksjonsmuligheter i sitt regelverk, og de kan så langt jeg forstår både hindre en overgang og ilegge sanksjoner mot spiller og klubb i etterkant, sier Berge til VG.

– Hvis de velger å godta en overgang og det viser seg at domstolen vurderer at oppsigelsen ikke var gyldig, tror jeg konsekvensene vil være større enn om de setter overgangen på vent.

Midlertidig alternativ

Dersom fotballforbundet velger ikke å frigi spillerlisensen, sier jusprofessoren at spilleren har et alternativ til.

– Da kan man be om en midlertidig forføyning, altså en midlertidig avgjørelse, hvor man krever at lisensen frigis, sier Marthinussen.

For å be om en midlertidig forføyning og få gjennomslag for det, må vedkommende sannsynliggjøre at man vil kunne vinne frem i en rettssak.

– Jeg vil anta at også klubben som risikerer å miste en spiller, i tillegg til å protestere til NFF, ved behov vil kunne få prøvd om man kan få en midlertidig forføyning mot spilleren og den klubben som står klar til å ta i mot vedkommende, for å sette en midlertidig stopp for overgangen inntil saken har vært prøvd fullt ut for domstolene, sier advokat Berge.

Så vidt Berge og Marthinussen er bekjent, har aldri en lignende sak vært prøvd i en norsk domstol.

De ser for seg en lang rettsskamp med mye penger i spill for de involverte.

– Det kan være krevende for en spiller og potensielt noe som kan ødelegge en hel fotballkarriere, sier Marthinussen og trekker frem Bosman-dommen.

Jean-Marc Bosmans fem år lange kamp i rettsvesenet førte i 1995 til at fotballspillere fikk rett til å bytte klubb ved kontraktstidens utløp. Det ga spillere en makt de aldri hadde hatt før.

