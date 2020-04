GULLGUTT: Kylian Mbappé etter Frankrike finaleseier 4–2 over Kroatia i VM for to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Advarer Mbappé: – Lagkameratene er irriterte på ham

Tidligere VM-helt Emmanuel Petit (49) retter en advarende pekefinger mot Frankrikes nye superstjerne Kylian Mbappé (21).

– Han må passe på hvordan han oppfører seg, uttaler Emmanuel Petit i podkasten «Team Duga», publisert av RMC.

– For mye «Neymar-isering» kan slå tilbake mot ham, tilføyer Petit.

Den tidligere franske Arsenal-helten gir seg ikke med det, ifølge svenske Expressen. Petit følger opp med at Mbappeé, som har vunnet den franske ligaen med PSG tre ganger og ble verdensmester for Frankrike for to år siden, «har begynt» å irritere ham.

Petit, som har vunnet EM-gull og VM-gull for Frankrike, synes Mbappé har en tendens til å «presse frem» for mye, han overspiller på sett og vis – og tar feil beslutninger.

FINALEMÅL: Emmanuel Petit (til venstre) scoret 3–0-målet i VM-finalen mot Brasil i 1998. Her omfavnes han av Patrick Vieira. Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Slik tidligere midtbanespiller Petit ser det, altså. Han mener imidlertid at Mbappés lagkamerater også gjør det.

– Til og med lagkameratene hans er irriterte på ham. Det er irriterende at han setter et press på seg selv for å vinne Ballon d'Or (Gullballen), hevder og tilføyer Emmanuel Petit – som i sin tid også spilte for Barcelona, Chelsea og Monaco.

Kylian Mbappé scoret 30 mål for Paris Saint-Germain siste sesong. Han skal være på vei til Real Madrid, ifølge insisterende rykter. Samtidig skrives det også stadig om at han har et gjensidig kjølig forhold til PSGs supportere.

Det er angivelig ikke blitt bedre av hans forsøk på å score såkalte kunst-mål. Blant annet da PSG ledet 6–1 over St. Etienne i en cupkamp.

Mbappé mislyktes, og ga seg til å gestikulere – angivelig kunstferdig og overdrevent – som for virkelig å demonstrere sin misnøye.

Publisert: 19.04.20 kl. 03:47

