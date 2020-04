STJERNE: Joshua King er blant de største profilene på Norges landslag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Babylykke for King – ble far for andre gang

Norges stjernespiss Joshua King er blitt far til en datter. Fra før har han sønnen Noah (4).

Bournemouth-proffen har delt flere bilder på Instagram av den nyfødte datteren, som ifølge bildeteksten skal hete Naliah King. Hun ble født onsdag.

Han har også lagt ut et bilde sammen med sønnen og datteren, der han spøkefullt skriver «Jeg fortalte Noah at han måtte begynne å dele lekene sine! Jeg antar at han ikke godtok det» etterfulgt av en emoji med et leende ansikt.

Nordmannen er for øyeblikket i Norge og har den siste uken trent på Ullevaal med blant andre Mats Møller Dæhli.

Han møtte TV 2 for en liten stund tilbake og uttalte at han satte pris på mer familietid i påvente av at Premier League-fotballen skulle rulle igjen.

– Det eneste positive ut ifra det her som jeg kan ta med meg, er at jeg får tilbringe mye tid med familien, være med under fødselen til datteren min og ha mye kvalitetstid med sønnen min, sa King.

