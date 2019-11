Gauseth tror ikke på Brann-hjelp i nedrykksstriden: – De er altfor dårlige

NEDRE EIKER (VG) Mjøndalen-leiren både håper og tror at rivalen Strømsgodset tar turen ned i 1. divisjon. Men lagets kaptein har liten tro på en hjelpende hånd fra Bergen.

– Jeg er helt sikker på at Strømsgodset slår Brann i hvert fall. Det jeg har sett av det Brann-laget i år har vært utrolig tynt, sier Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth.

Med to serierunder igjen å spille ligger det an til et bikkjeslagsmål i nedrykksstriden. Kun tre poeng skiller Lillestrøm på 11. plass og Strømsgodset under streken. I tillegg ligger bunnplasserte Ranheim to poeng bak der igjen.

Mjøndalen tok seg nemlig opp på kvalikplass etter seieren over trønderne sist. Nå gjenstår Stabæk og Vålerenga for de brune fra Nedre Eiker. Lagets kaptein mener at laget er nødt til å ta flere poeng, ettersom han har liten tro på at Brann tar poeng i Drammen.

– De er altfor dårlige. De kommer ikke til å klare å mobilisere, og Godset kommer til å fyre på alle sylinderne og vinne den kampen der. Kanskje vi får hjelp fra Kristiansund, men aldri i verden om vi får noe hjelp fra Brann, sier Gauseth, som tidligere i uken slo trener Vegard Hansen i løpsduell:

– Dette er ikke bare «jinxing» eller antimaning fra din side da?

– Jeg tror ikke på noe av det, jeg. Jeg bare sier det jeg mener. Det Brann-laget har vært skuffende veldig lenge, og jeg tror de kommer med en ny skuffende prestasjon på Marienlyst, spår Mjøndalen-kapteinen.

Dette er ståa i nedrykksstriden 11. Lillestrøm (29 poeng, −14 i målforskjell) Ranheim (borte)

Sarpsborg 08 (hjemme) 12. Tromsø IL (29 poeng, −18 i målforskjell): Odd (borte)

Stabæk (hjemme) 13. Sarpsborg 08 (28 poeng, −10 i målforskjell): Haugesund (hjemme)

Lillestrøm (borte) 14. Mjøndalen (27 poeng, −13 i målforskjell): Stabæk (borte)

Vålerenga (hjemme) 15. Strømsgodset (26 poeng, −20 i målforskjell): Brann (hjemme)

Kristiansund (borte) 16. Ranheim (24 poeng, −19 i målforskjell): Lillestrøm (hjemme)

Rosenborg (borte)

Før seieren mot Odd sist stod Brann med fem poeng og kun to scorede mål på de siste syv kampene.

Nesten ingen av lagene i nedrykksstriden møter hverandre i de gjenværende kampene. Lillestrøm møter Ranheim og Sarpsborg 08, men bortsett fra det møter alle de andre lagene klubber som ikke er involvert.

BRANN: De røde fra Bergen kan i beste fall klare en femteplass denne sesongen. I verste fall kan de bli nummer ti. Foto: Marit Hommedal

Tror Strømsgodset rykker ned

Mjøndalen-trener Vegard Hansen tør ikke å spå utfallet.

– Spør meg etter Vålerenga-kampen så har jeg svaret på det. Frem til det er det helt åpent. Vi driver ikke og tipper heller, sier Hansen.

På det siste er ikke midtstopper Sondre Solholm Johansen helt enig med treneren.

– Det blir jo Godset da. Og Ranheim, mener stopperen, som har gjort seg bemerket for sin ekstreme spenst:

Publisert: 22.11.19 kl. 07:12

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 28 13 9 6 48 – 37 11 48 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

