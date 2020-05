POLITIKER-KLINSJ OM BARNEFOTBALL: Kulturminister Abid Q Raja (t.v.) må svare Frp-politiker Himanshu Gulati (t.h.) i Stortinget. Foto: BJØRN S. DELEBEKK OG HANNA KRISTIN HJARDAR, VG

Krever Raja-svar på Stortinget om breddefotball

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) ønsker svar på regjeringens valg om å nekte breddefotballen vanlig trening med nærkontakt.

Nå nettopp

Gulati reagerer etter å ha lest VGs sak onsdag kveld, der innholdet av et hittil ukjent notat fra Folkehelseinstituttet (FHI) ble kjent:

Onsdag 6. mai leverte FHI et notat til Helsedirektoratet, der det åpnes for differensiering av ulike breddeidretter, basert på hvor lenge utøverne er i nærkontakt med hverandre. FHI skriver i notatet at det bør kunne åpnes for fotball.

Les hele FHI-notatet her

Helsedirektoratet vendte likevel tommelen ned påfølgende dag, og regjeringen opprettholder kravet om én meters avstand på treningsfeltet i breddefotballen.

– Vi deltar alle i en felles dugnad som innebærer strenge restriksjoner på friheten vår. Det gjør vi basert på råd fra smittevernmyndighetene. Når myndighetene nå velger strengere restriksjoner enn hva smittevernmyndighetene sier, så frykter jeg for støtten og legitimiteten til de tiltakene vi følger, sier Frp-politiker Himanshu Gulati til VG.

Etter å ha lest FHI-notatet, så forstår han anbefalingen om å unngå cuper og kamper i barnefotballen, siden reising kan øke smittefaren. Gulati mener likevel det bør åpnes for vanlige treninger.

– Hundretusenvis av unger gleder seg til å komme skikkelig i gang med breddeidrett. Jeg er veldig, veldig skeptisk til at man skal opprettholde restriksjoner som det ikke er faglig grunnlag for, sier han.

I formiddag sendte han et skriftlig spørsmål om temaet til kulturminister Abid Raja (V) på Stortinget. Det skjer ett døgn etter at Danmark åpnet for vanlig kontakttrening i breddeidretten.

– Du snakker om smittevernmyndighetene som sådan, men Helsedirektoratet uttrykker altså noe annet enn det som står i FHI-notatet?

– Slik jeg oppfatter det, så er det FHI som gir de faglige rådene på hva som er smittevern forsvarlig og ikke, sier Gulati.

Avviser uenighet

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet har overfor VG understreket at FHI-notatet skisserer et mulig scenario i et lengre perspektiv, og at FHI og direktoratet er enig i rådene om å fortsette med krav om én meters avstand. FHI formidler gjennom overlege Are S. Berg det samme.

– Det er overhodet ikke slik at FHI sier ja, og Helsedirektoratet sier nei. På dette området er det ingen uenighet. Notatet er laget i arbeidet med en langsiktig strategi, sa Linhave onsdag.

Himanshu Gulati er ikke overbevist:

– Jeg skjønner at de ønsker å opptre lojalt overfor den vedtatte linjen i det offentlige, men det er umulig å lese FHIs eget notat på en annen måte enn at risikoen ved å drive breddefotball er liten, mener Gulati.

VG har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet, som ikke ønsker å kommentere dette utspillet.

Kulturminister Abid Q. Raja (V) poengterer at han er ivrig etter å få i gang breddeidrett og barnefotball:

– Samtidig, slik avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet sier, så skisserer FHI-notatet et mulig scenario i et lengre perspektiv, og FHI og direktoratet er enig i rådene om å fortsette med krav om én meters avstand. FHI formidler det samme gjennom overlege Are S. Berg, sier kulturminister Abid Q. Raja (V).

Samstemte

Gulati mener aspekter som fysisk folkehelse, samt mental helse, bør tillegges vekt når åpning av breddeidretten vurderes.

– Hvorfor stiller du spørsmål til Abid Raja i Stortinget, og ikke helseminister Bent Høie?

– Idretten er kulturministerens konstitusjonelle ansvar og det er han som annonserer og fronter disse tiltakene i offentligheten. Han må svare på hvorfor han legger opp til strengere tiltak enn det FHI anbefaler, sier Gulati.

Kulturminister Abid Raja understreker at man nettopp har åpnet for skolegang for elever fra 4. klasse, samt at eliteserien nettopp har fått grønt lys til å trene som før:

– Jeg har snakket med direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, og helsedirektør Bjørn Guldvog i dag, og de er samstemte om at på nåværende tidspunkt må vi holde på «20-1- regelen». Så må vi vurdere når disse kravene kan lempes. Jeg vil at vi skal følge smitterådene, og straks det viser seg mulig så ser jeg frem til at helsemyndighetene gir grønt signal for fotball og breddeidrett, sier han.

Publisert: 14.05.20 kl. 18:18

Fra andre aviser