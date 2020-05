PREMIER LEAGUE: Tottenhams Dele Alli, som også er på det engelske landslaget, avbildet utenfor Burnleys hjemmebane i mars. Foto: Tim Markland / EMPICS Sport

Engelsk avis: Premier League-stjerne truet med kniv og rundstjålet i eget hjem

Tottenham-stjernen Dele Alli (24) ble ifølge Daily Mail lettere skadet i ansiktet da innbruddstyver tok seg inn i hans hjem i London natt til onsdag.

Innbruddstyver bevæpnet med kniv skal ha tatt seg inn i huset hans i Nord-London litt etter midnatt. Ifølge Daily Mail var det to menn som brøt seg inn i boligen der Alli har vært i isolasjon med broren Harry Hickford, deres to kjærester og en felles venn.

En rekke britiske medier, som Guardian, Sky Sports og BBC har også skrevet om den skremmende hendelsen i 24-åringens hjem.

Onsdag kveld takket Alli for støtten på sin Twitter-konto.

«Takk for alle meldingene. Grusom opplevelse, men vi er alle ok nå. Setter pris på støtten.»

Alli skal ha havnet i håndgemeng med minst én av innbruddstyvene, blitt truet med kniv og pådratt seg mindre skader i ansiktet. Tyvene skal ha forsynt seg med smykker og klokker før de rømte fra stedet.

«Politiet ble oppringt rundt kl. 00.35 onsdag 13. mai, og det ble rapportert om et ran på en eiendom i Barnet.» heter det i en uttalelse fra politiet.

De bekrefter at en mann i 20-årene pådro seg mindre skader i ansiktet, som ikke trengte å bli behandlet på sykehus. Ingen er foreløpig arrestert, men saken etterforskes.

I mars i år ble lagkamerat Jan Vertonghens familie utsatt for en skremmende opplevelse. Mens Verthongen var med Tottenham-laget for å spille Champions League-kamp i Leipzig, så ble kona og deres to barn ranet i deres hjem i Hampstead, London, av maskerte menn bevæpnet med macheter.

Det er litt under et år siden Arsenal-duoen Mesut Özil og Sead Kolasinac ble angrepet av flere menn bevæpnet med kniver. Episoden ble delvis filmet. Også det skjedde i Nord-London.

Etter hendelsen verserte det teorier om at de to spillerne var havnet midt oppi en lokal gjengkrig.

Publisert: 13.05.20 kl. 23:27 Oppdatert: 13.05.20 kl. 23:43

