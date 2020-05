TRENING: Erling Braut Haaland forlater Dortmund-treningen forrige uke. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Fjørtoft før Bundesliga-start: – En hel fotballverden holder pusten

Når Erling Braut Haaland (19) og resten av bundesligaspillerne drar i gang denne helgen, blir de fulgt med argusøyne.

Nå nettopp

Her har du helgens oddstips!

– En hel fotballverden holder pusten, for det skal helst gå bra i Tyskland, sier Viaplay-ekspert Jan Åge Fjørtoft.

Bundesliga er den første av de store ligaene som starter. Corona-viruset har herjet mildere i Tyskland enn i de andre landene der topp 5-ligaene holder til. Forbundskansler Angela Merkel og de lokale myndighetene ga klarsignal.

– Ja, det var nødvendig å begynne nå. Som all annen industri trengte fotballen det, sier Fjørtoft, som samtidig er spent på hvordan reglene blir tolket og praktisert av hver enkelt spiller og trener.

les også Hareide fikk tilbakemelding om Haaland: – Eksepsjonell i alt

– Et internt skriv til spillerne viser at det ikke er lov å juble, ikke gi «high five», ikke hilse, ikke stå i en gjeng å protestere til dommeren, ikke juble ... Kun «kort kontakt på albue eller føtter» er lov når de scorer, smiler Fjørtoft.

Lørdag er det Lotto-trekning. Her kan du spille.

– Men hva gjør de når det blir corner? Det er et mysterium. Og hvordan skal de stille opp muren? Dette blir litt komisk. Samtidig er det helt avgjørende for ligaene ellers i Europa at tyskerne nå lykkes, fastslår Viaplay-eksperten.

Ni serierunder gjenstår i Bundesliga, og Bayern München leder selvfølgelig. Det er fire poeng ned til Erling Braut Haalands Borussia Dortmund på 2. plass. Det er videre ett poeng fra BVB til RB Leipzig på 3. plass, og Borussia Mönchengladbach ligger ytterligere ett poeng bak Leipzig.

Fjørtoft tror at Bayern München vil holde unna til en ny ligatittel, den 30. i rekken.

Fredag kan du spille på Eurojackpot: 111 millioner.

– Dortmund har en 12. mann på banen med sine supportere på hjemmebane. Den fordelen mister de nå. Samtidig har Bayern Robert Lewandowski tilbake og er inne i en veldig rolig og god periode. Hansi Flick har skrevet under på tre år som trener, og de har fått inn legenden Miroslav Klose som assistenttrener.

les også Dortmund-direktør før comebacket: – Ekstreme omstendigheter

VG-tips: Dortmund-seier

* Med tomme tribuner forsvinner noe av hjemmefordelen for Borussia på lørdag - eget støtteapparat er noe annet enn 80 000 tilskuere.

* Hjemmelaget jakter på ligagullet, og er kun fire poeng bak ledende Bayern München. Formen viste syv seirer på åtte siste ligamatcher før coronapausen.

* Emre Can (mb), Nico Schulz (mb), Axel Witsel (mb) og Marco Reus (a) er ute.

* Schalke innledet sesongen så bra, men har kun tatt én ligatriumf på åtte kamper i 2020 (1-4-3), og gikk i tillegg på en cup-exit. 33 mål på 25 kamper er middels. Målt opp mot Dortmunds 68 fulltreffere på like mange ligakamper er det faktisk litt svakt. Gjestene mangler fire mann. Vi vet ikke helt hvor vi har disse lagene etter to måneders avbrekk, men tror vertene skal være best.

* Målscorerspill på Erling Haaland gir for øvrig 1,75 i odds.

Du kan spille frem til lørdag kl. 15.25. Kampen ser du på Viasport1.

Publisert: 15.05.20 kl. 16:59

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser