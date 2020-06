KAPTEIN-SCORING: Daniel Pedersen scoret Branns vinnermål etter 90+6. Foto: Jan Kåre Ness

Brann-kaptein avgjorde på overtid da Forren gikk av banen med skade

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Brann 1–2) Flere gule kort, straffescoring, debuter og overtidsmål. Vestlandsderbyet i Haugesund hadde omtrent alt.

Brann-trener Lars Arne Nilsen overrasket i laguttaket da Brann besøkte Haugesund i den første serierunden. Både Ali Ahamada og Vegard Forren, som begge er relativt ferske i Brann-troppen, var å se startelleveren Nilsen tok ut.

De første 45 minuttene var av de sjanseløse variantene. Hverken Haugesund eller Brann noterte seg for en eneste stor målsjanse, men til tross for det var tempoet i begge lag der.

En som det ikke ble noe tempo på i andre omgang var imidlertid Vegard Forren som måtte ut med skade, kun tre minutter ut i den andre omgangen.

Kalddusj for hjemmelaget

Ikke lenge etter at Forren tuslet i garderoben til fordel for Bismar Acosta smalt det på banen. Kristoffer Barmen stanget ballen i feltet, og på bakre ventet en lur Robert Taylor.

Fra skrått hold sendte nysigneringen fra Finland ballen i mål for Brann, og dermed sto det 0–1 på Haugesund stadion etter 50 minutter.

Ti minutter senere kunne de 200 tilskuerne på Haugesund stadion slippe jubelen løs. Fredrik Pallesen Knudsen gikk i bakken i boks, og Rohit Saggi pekte på krittmerket.

Straffen satte Niklas Sandberg sikkert i mål, og dermed var lagene like langt.

Kjefting og smeller

Utover den andre omgangen steg ikke bare scoringsprotokollen, men også temperaturen. Flere gule kort ble delt ut, og FKHs trener Jostein Grindhaug tente på alle plugger etter at han mente Teniste hadde kastet feil gjennom hele oppgjøret.

Da klokka tikket 90 minutter gikk Teniste ned for telling. Det etter en ordentlig smell i en hodeduell med Thore Baardsen Pedersen. Begge ble liggende nede etter den stygge smellen som gjorde at begge to blødde godt fra hodet.

De to backene kom seg begge på beina igjen etter noen minutter med behandling, og så heldigvis ut til å klare seg greit.

Seks minutter på overtid fikk Brann corner. Der raget Daniel Pedersen høyest og sendte Brann i føringen til ellevill jubel i den rød leiren. Dermed endte alle tre poengene i bagasjen i bussen som frakter Brann til Bergen.

