Arsenal raser etter denne situasjonen: Mareritt i Sheffield

(Sheffield U.-Arsenal 1–0) Her får Arsenals nye yndling Bukayo Saka (18) ikke straffe, men gult kort for filming. London-klubben opplevde et mareritt på Bramall Lane.

Kvelden tilhørte Sheffield United og den lokale manageren Chris Wilder som selv har 90 kamper i rødt og hvitt. For tre år siden lå klubben på bunn i nivå 3 – League One. Den tidligere Northampton-manageren har forvandlet den tidligere klubben til Jostein Flo og Roger Nilsen.

Det eksploderte på Arsenal-benken da Sheffield United-kaptein John Egan tydelig var i kontakt med Arsenals nye håp, Saka, i 1. omgang. Assistenttrener Fredrik Ljugberg fikk også gult kort av dommer Mike Dean i den kontroversielle situasjonen.

– Greit at det ikke blir straffe, men feil med gult kort, mente Erik Huseklepp i TV 2s studio.

Også Arsenal-stopper Sokratis ble tidligere i omgangen dratt tydelig i trøyen inne i Arsenal-feltet. Heller ikke Sheffield fikk straffe da Sead Kolasinac var i kontakt med hjemmelagets John Fleck i en intens og underholdende omgang.

Sheffield United-spiss Lys Mousset var den eneste som scoret. Han satte ballen enkelt i mål etter at Arsenal-forsvaret kom helt i en ubalanse på en corner som gikk fra Oliver Norwoods presise fot til Jack O’Connells råsterke hode.

Franskmannen traff i sin første kamp fra start i Premier League siden han scoret for Bournemouth mot nettopp Arsenal i februar. Den gangen tapte Mousset & co. 5–1.

Se scoringen her:

Arsenal fikk det langt vanskeligere på verdens eldste arena for profesjonell fotball, Bramall Lane (grunnlagt i 1878). Sheffield United brukte da også en av de eldste oppskriftene i engelsk fotball: Sugende innsats og press høyt i banen. Kanskje ikke så rart. Sheffield United er kraftig dominert av britiske og irske spillere. I mandagens startoppstilling hadde bare Lys Mousset vokst opp utenfor De britiske øyer.

Men London-klubben hadde to kjempemuligheter før pause. Men Nicolas Pépé bommet på ballen da han brukte feil fot – venstre – på et innlegg fra høyre. Granit Xhakas suser fra langt hold reddet Dean Henderson glimrende.

Sheffield United-keeperen gjorde dermed opp for kjempetabben som ga Liverpool seieren i den forrige hjemmekampen.

Etter pausen var John Fleck nær ved å doble ledelsen. Skuddet gikk i nettveggen. Arsenal slet med fremdriften mot et godt organisert hjemmelag. Etter 68 minutter kom nå skadefrie Alexandre Lacazette på banen.

Han skaffet Arsenal frispark på 20 meters hold fire minutter senere. Men Pepe var langt unna å åpne målkontoen på det bleke forsøket. Så kom også Gabriel Martinelle på banen. Men heller ikke det hjalp. Som toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang og Lacazette måtte supertalentet gå av banen uten en målsjanse.

Backen Calum Chambers hadde den beste sjansen mot slutten. Men ballen gikk ut til en av kveldens uttallige og resultatløse cornere for bortelaget.

Arsenal sliter på fremmed gress. Etter seier over Newcastle i seriepremieren har det bare blitt uavgjort mot Tottenham, Watford og Manchester United. Nå kom tapet.

