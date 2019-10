BLUSS OG MASKER: Klanen hadde bestemt seg for å lage skikkelig trøkk på bortetribunen på Åråsen. Foto: Terje Bendiksby

Tidligere LSK-spiss: – Sånn skulle man hatt det hver helg

Mens NFF kaller lørdagens derby på Åråsen for «et trist kapittel i norsk fotball», synes tidligere Lillestrøm-spiller Thorstein Helstad (42) at Eliteserien ville tjent på lignende tilstander hver runde.

– Ja, det tror jeg, sier Thorstein Helstad til VG på spørsmål om det hadde vært mer blest rundt Eliteserien om man hadde sett lignende trøkk på tribunen som på Åråsen lørdag ettermiddag oftere.

42-åringen har flere år bak seg som Lillestrøm-spiss, i tillegg til en god bunke kamper i Eliteserien for HamKam, Brann og Rosenborg.

Natt til søndag twitret han ut at man skulle hatt den samme stemningen i Eliteserien hver helg.

Til VG utdyper han tweeten:

– Som spiller setter man jo pris på den stemningen som var på lørdag. Det gir jo litt ekstra når man har en slik ramme, og såpass bra stemning, sier Hamar-karen, som var på plass på Åråsen lørdag ettermiddag.

Han sier at han ikke på noe tidspunkt følte seg utrygg, selv om temperaturen var skyhøy mellom de to supportergruppene, fyrverkeri ble skutt ut på banen, og bluss ble kastet inn i leiligheter etter kamp.

– Jeg var med på en lignende kamp på Ullevaal som spiller, der kampen ble stoppet i 20 minutter. Da satt vi i garderoben og tenkte «ja, men dette er jo gøy!». Man får lyst til å gå ut der og prestere, fortsetter han.

Han tror derimot at stemningen på Åråsen lørdag ettermiddag er blant det beste han har opplevd i Norge.

− Jeg har jo vært med på noen oppgjør nede i Østerrike med Austria Wien, der det har smelt bra, men til Norge å være var dette av det beste jeg har vært borti, sier han.

Han forstår på en annen side reaksjonene fra NFF, selv om han mener å kalle det for «et trist kapittel» er å gå for langt.

– Nå ble det veldig mye fokus på det negative, og det er klart: Det skal ikke sendes opp raketter mot spillere, og vold og sånn tar man selvsagt avstand fra, og det er synd. Men, trøkk på tribunen og bluss skader ikke så lenge man holder det i hendene, og ikke kaster det. Det er noe spillerne liker, sier han.

LSK-spiller Kristoffer Ødemarksbakken innrømmet at han ble skremt av blussene som ble skutt ut på banen:

Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, har varslet at VIF skal granske det som skjedde på bortetribunen lørdag ettermiddag, men også han sier at bluss på tribunen ikke nødvendigvis er negativt.

– Bluss i kontrollerte former er stemningsskapende, og så lenge det er i kontrollerte former er vi tilhenger av det, men sånn som det ble her er ikke bra, sa Espeseth til VG etter kampen.

Publisert: 27.10.19 kl. 11:48







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 25 14 7 4 54 – 34 20 49 3 Odd 25 13 6 6 39 – 32 7 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 25 11 7 7 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

