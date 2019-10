AKTIV: Ole Gunnar Solskjær var mer aktiv enn vanlig langs sidelinjen i første omgang av 1–1-kampen mot Arsenal. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Solskjærs oppførsel overrasker: – Ulikt ham

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) venter vanligvis til langt ut i kampene før han begynner å engasjere seg ved sidelinjen. Men mot Arsenal viste nordmannen seg fra en ny side.

Ansvarsfordelingen har vært tydelig på Manchester United-benken siden Solskjær overtok i desember: Han pleier ofte å sitte lenge på bakerste rad på Manchester United-benken og observere hvordan kampene utfolder seg, mens han lar assistent Mike Phelan ta seg av det meste av ropingen og gestikuleringen ute ved sidelinjen. Dersom det drar seg til og han ser behovet for det, pleier Solskjær å bli mer aktiv i andre omgang.

les også Solskjær oppgitt etter dommerdrama: – Det påvirket situasjonen

Men i 1–1-kampen mot Arsenal fremstod manageren heltent nærmest fra første minutt; han rykket ut til sidelinjen ved et titalls anledninger i første omgang, noen ganger spurtet han ned fra plassen sin bakerst på benken, og flere ganger fremstod han febrilsk i gestikuleringen mot spillere som Paul Pogba, Andreas Pereira og Jesse Lingard.

Han ropte og pekte, gjorde store armbevegelser og hadde flere intense diskusjoner med spillere som var i nærheten av sidelinjen.

les også Solskjær om kjempebrøler: – Et dårlig mål å gi bort

På spørsmål fra VG om hva som lå bak den iøyenfallende aktiviteten tidlig i kampen, svarer Solskjær:

– De første 15–20 minuttene var vi litt … Jeg synes vi kunne vært litt mer direkte og positive. Jeg ville bare at guttene skulle gripe øyeblikket, for jeg følte at vi kontrollerte den første omgangen uten virkelig å skape nok.

– Noen ganger sitter du, men andre ganger får du bare den følelsen, forklarer han videre.

Manchester Evening News-kommentator Samuel Luckhurst var blant de som lot seg overraske over Solskjærs tenningsnivå.

– Det var ulikt ham å oppføre seg på den måten så tidlig i kampen. Jeg tolket det som at han kanskje kjenner litt på presset. Det var interessant å se, sier han til VG.

– Jeg tror at en del av det handlet om at flere av spillerne virket forvirret, som for eksempel Pereira, som ikke er vant til å spille på høyrekanten, så han trenger at noen minner ham på hvor han skal være, sier Luckhurst og fortsetter:

– Dessuten var kvaliteten på kampen helt grusom, og laget fungerte ikke som det skulle, så han prøvde nok å ordne litt opp i det.

les også Dette er Solskjærs store hodepine: – Vi er ikke fornøyd

I tillegg til diskusjoner med spillerne sine var Solskjær flere ganger i kontakt med fjerdedommeren langs sidelinjen. Ifølge Luckhurst løp han, i stedet for å feire 1–0-målet til Scott McTominay, rett ned til fjerdedommeren fordi han mente at Granit Xhaka burde fått gult kort for en felling i forkant av scoringen.

Han så også ut til å gi fjerdedommeren en skyllebøtte etter Arsenals VAR-godkjente utligning, ettersom han mente at linjedommerens offsideflagg påvirket forsvarsspillerne hans like før Pierre-Emerick Aubameyangs avslutning.

