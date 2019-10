DRØMMESTART: Her setter «ukjente» Marcus Danielson svenskenes 1–0 mål etter elleve minutter. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / X07045

Midtstopperne sentral da Sverige herjet med Malta

(Malta – Sverige 0–4) Først scoret den 30 år gamle landslagsdebutanten Marcus Danielson, deretter skaffet Andreas Granqvist straffe og så satte Malta-stopper Andrei Agius ballen i eget mål.

Oppdatert nå nettopp







Djurgården-stopper Marcus Danielson skal ha vært i «sjokktilstand» da han fredag fikk beskjed om at han skulle starte mot Malta, grunnet skadefraværet til Manchester United-stjernen Victor Lindelöf (rygg). Han tok vare på muligheten på best mulig vis og ga svenskene en drømmestart da han satte 1–0, knappe elleve minutter ut i debuten for «söta bror».

– Det er vanskelig å kreve så mye mer enn dette her. Man scorer i debuten. Ingenting slår det her. For en fantastisk følelse, sier Danielson til TV12 etter kampen, ifølge Aftonbladet.

Etter kampen vanket en stor klem fra Lindelöf, som tydeligvis var imponert over Västerås-kompisens innsats.

– Vi har spilt sammen tidligere og gledes av hverandres suksess. Det var kult å få en klem av ham og se at han er glad på mine vegne, sier Danielson til Aftonbladet.

les også King berget poeng på overtid mot Spania

Sverige brukte ikke mer krefter enn strengt tatt nødvendig, men så heller aldri truet ut etter den gode starten. Sebastian Larsson – i sin 116. kamp for det svenske landslaget – sørget for ekstra trygghet da han sendte Henry Bonello feil vei og trillet inn 2–0 fra krittmerket etter 58 minutter. Åtte minutter senere var det maltesiske Agius som tegnet seg på scoringslisten, men dessverre i eget mål.

Larsson viste seg på ny sikker fra elleve meter, denne gang etter at Robin Quaison ble taklet for hardt bakfra. Dermed fastsatte AIK-spilleren resultatet på middelhavsøyen til 4–0.

Sverige ligger i øyeblikket på 2. plass i gruppen, fem poeng bak Spania (19 poeng) og ett poeng foran Romania (13). Norge ligger på 4. plass med 10 poeng og møter Romania førstkommende tirsdag i Bucuresti, klokken 20.45

VG oppdaterer saken.

les også Bli med på folkebørsen: Heltemodig innsats sikret norsk poeng på overtid

Kampfakta

Malta – Sverige 0–4 (0–1)

Mål: 0–1 Marcus Danielson (11), 0–2 Sebastian Larsson (58), 0–3 Andrei Agius (66, selvmål), 0–4 Larsson (71)

Malta: Henry Bonello – Zach Muscat (Jonathan Caruana fra 66), Andrei Agius, Kurt Shaw, Joseph Zerafa – Joseph Mbong, Dunstan Vella, Rowen Muscat (Paul Fenech fra 68), Luke Gambin – Alfred Effiong (Michael Mifsud fra 75), Kyrian Nwoko

Sverige: Robin Olsen – Mikael Lustig, Marcus Danielson, Andreas Granqvist, Pierre Bengtsson – Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal (Gustav Svensson fra 64), Sebastian Larsson – Robin Quaison (Alexander Isak fra 71), Marcus Berg (Sebastian Andersson fra 79)

Publisert: 12.10.19 kl. 22:37 Oppdatert: 13.10.19 kl. 03:07







Resterende kamper i gruppen 15. oktober: Romania – Norge, Sverige – Spania, Færøyene – Malta 15. november Norge – Færøyene, Romania – Sverige, Spania – Malta 18. november Malta – Norge, Sverige – Færøyene, Spania – Romania Alle kampene spilles 20.45

Mer om