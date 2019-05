Hevder Barcelona har lært av Roma-fadesen før Liverpool-møtet

Barcelona-treneren er fast bestemt på at fadesen fra Roma-kampen i fjor ikke skal gjenta seg når laget skal prøve å sikre seg finaleplass i Champions League på bekostning av Liverpool tirsdag.

Etter å ha vunnet 4–1 hjemme i Champions League -kvartfinalen mot Roma i fjor, rotet Barca seg helt bort og tapte 3–0 borte. Dermed var de ute på bortemål.

Nå forsikrer Barcelona-trener Ernesto Valverde at minnene fra i fjor vil gjøre at spillerne hans skjønner alvoret.

– Erfaring er sunt, fordi du lærer av det, sa Valverde på pressekonferansen i Liverpool mandag.

– Det er sant at vi fikk et veldig dårlig resultat i Roma i fjor. Fordelen med fotball er at du får nye muligheter.

Barcelona vant 3–0 hjemme for ei snau uke siden. Luis Suárez og to ganger Lionel Messi scoret.

– Vi må ikke gå i fellen og tenke på resultatet i den første kampen, det ville være en feil. Vi må spille som om det ikke har vært noen første kamp - som om det er en finale, sa Valverde mandag.

– Det blir vanskelig, for Liverpool har supporterne i ryggen. Vi må være klar over det.

Hverken Mohamed Salah eller Roberto Firmino kan spille, noe som gir Liverpool-sjef Jürgen Klopp hodebry når det gjelder angrepet. Han har Divock Origi, Daniel Sturridge, Xherdan Shaqiri og Alex Oxlade-Chamberlain å spille på.

– Selvfølgelig er det et tap for Liverpool å mangle de to, sier Valverde.

– Vi vet hvor viktige de kan være, men de har også andre spiller som kan stelle i stand trøbbel for oss.

Barcelona har allerede det hjemlige gullet i boks, og de kunne tillate seg luksusen å hvile begge målscorerne fra den første kampen sist helg.

Liverpool har tatt et langt steg under Jürgen Klopp. Før han kom, hadde Liverpool kvalifisert seg for Champions League bare en gang i løpet av de seks siste årene. I fjor var Liverpool i finalen, i år er det altså minst semifinale.

VG-tips fra Rolf Brown:

* Barcelona vant den første kampen 3-0 - en kamp der det lenge stod 1-0. Det vill ha vært til å leve med for engelskmennene før denne returkampen. Men så raknet det for Liverpool i det siste kvarteret.

* Vi ser for oss et kokende Anfield, og at hjemmelaget i hvert fall kommer til å prøve. Men det blir uten Lallana (mb), Keita (mb), Firmino (a) eller Salah (a). Og tenk på at Liverpool måtte igjennom en krevende bortekamp i Newcastle lørdag kveld.

* Samme kveld var det et reservepreget Barcelona-lag som røk 0-2 borte for Celta. Her skal de største stjernene være tilbake. Men ikke Rafinha (mb) og Dembélé (a). Vertenes gode hjemmeflyt i denne turneringen (9-4-0), og det faktum at katalanerne kun har vunnet 4 av 12 siste borte i Champions League taler for hjemmetriumf. Men det at vertene må gå så offensivt til verks her gir rom for Barcelona-overganger. Borteoddsen åpnet til 3,00, men ble spilt ned utover mandagskvelden.

Publisert: 07.05.19 kl. 10:39

