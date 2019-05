KAN TRENGE HJELP: Onsdag var Arnor Smárason omsider tilbake på treningsfeltet til Lillestrøm. Islendingen vet fortsatt ikke når han blir spilleklar. Foto: Jostein Magnussen

Her er LSK-helten tilbake på treningsfeltet

LILLESTRØM (VG) Han var Lillestrøms redningsmann i fjor. Nå må Arnor Smárason (30) trå til igjen - bare han blir frisk.

Onsdag var «Smaradona» tilbake på feltet og fikk med seg mye av treningen før han rundet av med litt styrketrening på egen hånd. 30-åringen, som hadde syv mål og en målgivende på sine 13 kamper i fjor høst, har ikke spilt ett minutt denne sesongen.

– Det er frustrerende, det skal jeg ikke legge skjul på. Jeg hadde jo håpet at jeg skulle ha vært i gang allerede, men det har gått saktere enn forventet. Det er ikke så mye å gjøre med det. Jeg gjør den jobben som må gjøres og litt til, så får kroppen gjøre jobben. Det finnes ingen «quick fix», sier islendingen til VG.

Et trøblete kne i venstre fot med litt brusk og sener som volder problemer, har holdt Smárason på tribunen denne sesongen. 30-åringen har fått hjelp hos en ekspert i Tyskland.

– Jeg hadde min beste trening etter skaden nå i dag. Det var et positivt steg å kunne være med på såpass mye av økta. «Touchen» er der stadig, så det var deilig.

Smárason har vært heldig gjennom karrieren og har ikke hatt mange skadeavbrekk.

– Derfor er det uheldig at skaden skulle komme nå. Jeg vil jo inn og bidra med mål og assist til mitt lag. Jeg vil jo hjelpe mine lagkamerater, det sier seg selv. Det er det jeg jobber for.

På treningsfeltet ved LSK-hallen fikk han selskap av Daniel Pedersen. Den danske profilen har vært ute med en ryggskade siden seieren mot Haugesund 28. april. Pedersen ser ut til å bli klar til «bunnoppgjøret» mot Rosenborg lørdag.

– Det er jo spesielt at Rosenborg kommer til Åråsen som et bunnlag. Det er et lag med massevis av kvalitet, men samtidig er det hjemmebane og der har vi vært bra.

– Blir det en ny «redningsoperasjon» for Smárason som i fjor?

– Det er litt tidlig å felle noen dom over dette Lillestrøm-laget. Poengmessig er det OK - bortsett fra kampen mot Bodø/Glimt, den må vi bare glemme fortest mulig. Vi har syv poeng i likhet med fire andre lag, og det er ingen krise. Vi har tapt borte mot Sarpsborg og hjemme mot Molde, så har vi slått Ranheim og Haugesund. Glimt-kampen var dårlig. Det vet vi, og det skal ikke skje.

PS! Tobias Salquist går glipp av Rosenborg-kampen med karantene etter utvisningen i cupkampen mot Gjelleråsen.

