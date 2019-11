Midtsjø-mål i AZ-målfest – la press på Manchester United

(Astana – AZ Alkmaar 0-5) Fredrik Midtsjø tegnet seg på scoringslisten da AZ Alkmaar herjet borte mot gruppejumbo Astana. Nå er presset på Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Seieren gjør at Jonas Svensson og Fredrik Midtsjøs AZ overtar ledelsen i gruppe L i Europa Leauge, i hvert fall enn så lenge.

Åtte poeng på fire kamper er ett mer enn Manchester United har på tre, men laget til Ole Gunnar Solskjær kan igjen ta over teten - om de slår Partizan Beograd på hjemmebane senere torsdag.

Om Partizan skulle vinne, vil imidlertid Solskjær & Co. være i trøbbel. Da kan også det serbiske laget gå forbi Manchester United på tabellen.

Tilbake til AZ-kampen.

Både Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø var med fra start, og sistnevnte tegnet seg også på scoringslisten. Han brente til fra 19–20 meter i det 52. minutt - og kunne juble for mål etter at ballen krøp inn i hjørnet til høyre for keeper.

I den første omgangen var det en annen AZ-spiller som herjet.

18 år gamle Myron Boadu var farlig frempå ved flere anledninger, og rett før halvtimen spilt fikk 2001-årgangen også uttelling etter å ha blitt flikket gjennom av Dani De Wit.

Boadu var egentlig bakpå i kampen om ballen, men viste styrke, vant ballen og overlistet keeper Nenad Eric.

TOMMEL OPP: Myron Boadu etter å ha scoret kampens første mål. Foto: PAVEL MIKHEYEV / REUTERS

Litt senere var Boadu nær ved å spille lagkompis Calvin Stengs på blank kasse, men da fikk Astana-forsvaret avverget i siste liten.

Etter Midtsjøs 2-0-scoring fortsatte bortelaget å presse på. Oussama Idrissi serverte Boadu, men fra kloss hold bredsidet spissen ballen utenfor.

Minuttet senere var rollene byttet om, og da, på enda mer åpent mål, kunne Idrissi juble for 3-0.

På et lite minutt kvarteret før slutt ble 3-0 til både 4- og 5-0 til AZ. Først sendte Pantelis Hatzidiakos en suser i krysset. Deretter, etter særdeles slett forsvarsspill, kunne Boadu gjøre sitt andre for dagen på åpent mål, det på pasning fra Idrissi.

På overtid burde Boadu ha gjort sitt tredje for dagen, men på blank kasse fra kloss hold presterte 18-åringen å skyte over. Det til tross, det endte 5-0 til AZ.

Publisert: 07.11.19 kl. 18:39







