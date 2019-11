LITE FUGLA-OPPDRIFT: Lillestrøms supportere i oppgjøret mot Sarpsborg 08 i Eliteseriens tredje runde, en kamp Sarpsborg 08 vant 1–0. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Form-verstingens supportere skjelver: – De mistet fotfestet og fant aldri balansen igjen

Lillestrøm har det beste utgangspunktet av de seks lagene i nedrykksstriden, men i det siste har det vært mer fisk enn fugl for «Fugla». LSK er i svakest form i hele Eliteserien.

Kun 0,6 poeng i snitt på de fem siste kampene gjør Lillestrøm til senhøstens dårligste lag i toppdivisjonen. Målforskjellen på 2-7 i disse kampene skremmer ingen, ikke engang Ranheim, som har samme poengsnitt og 7-12 i målforskjell.

Altså er det antall scorede mål som gjør Ranheim hakket bedre enn LSK de siste fem. Søndag møtes de lagene til nedrykksslagsmål i Ranheimsfjæra.

– Jeg tror LSK havner på kvalik. Forskjellen i år og tidligere, er at de er blitt dårligere mot slutten av sesongen. Vanligvis har man blitt litt bedre omtrent nå og plukket trepoengere. Nå minner det egentlig litt om Aalesund for to år siden. De mistet fotfestet og fant aldri balansen igjen, beskriver Lillestrøm-supporter Trym Hogner, fast paneldeltaker i supporterpodcasten «Harde Mottak».

På fem måneder i 2017 gikk Aalesund fra være seriefirer til å ende på 15. plass og rykke ned. Blant annet etter 13 kamper på rad uten seier på siste halvdel av sesongen. Lillestrøm har ni matcher uten trepoenger og ikke vunnet siden bortetriumfen mot Haugesund i august.

Det gir klare utslag over sesongens siste tredjedel: LSK har deprimerende 0,7 i poengsnitt denne perioden, men kvalikplasserte Mjøndalen (0,7) og nesten-fortapte Ranheim (0,6) har vært minst like dårlige.

– Det er litt skummelt at folk ikke har tatt innover seg hvor lite det skal til for å rykke ned. Men i oktober og november har det vært en kjent følelse, sier Hogner – som ikke overrasker når han svarer på hvem han håper rykker ned.

– La meg si Ranheim og Sarpsborg, da! Jeg synes interessen rundt Ranheim er såpass laber at de ikke har noe i Eliteserien å gjøre. For det er vel for sent å si Molde, smiler Lillestrøm-supporteren.

Tromsø, Sarpsborg 08 og Strømsgodset er de tre andre som har grunn til å skjelve i de hvite kortbuksene.

Formtabellen Slik er snittpoengene hos nedrykkslagene siste 5 kamper: 1. Sarpsborg 08 1,6 2. Tromsø 1,4 3. Mjøndalen 1,2 4. Godset 0,8 5. Ranheim 0,6 6. Lillestrøm 0,6

– Som supportere begynner vi å bli eksperter på å være i nedrykksstriden. Vi er spente og vi trenger poeng. Vi har Odd i neste, og de spiller jo for medalje. Det er to tøffe kamper som skal spilles, sier styreleder Alf Edvard Masternes i Tromsøs supporterklubb Isberget.

Dette er realiteten:

Lillestrøm 29 poeng (31-45, -14)

Gjenstående kamper: Ranheim (b), Sarpsborg 08 (h)

Tromsø 29 poeng (37-55,-18)

Gjenstående kamper: Odd (b), Stabæk (h)

Sarpsborg 08 28 poeng (29-39, -10)

Gjenstående kamper: Haugesund (h), Lillestrøm (b)

Mjøndalen 27 poeng (35-48, - 13)

Gjenstående kamper: Stabæk (b), Vålerenga (h)

Strømsgodset 26 poeng (33-53, -20)

Gjenstående kamper: Brann (h), Kristiansund (b)

Ranheim 24 poeng (32-51, -19)

Gjenstående kamper: Lillestrøm (h), Rosenborg (b)

Nedrykksstriden blir enda mer uberegnelig fordi de seks lagene i nedrykksfare stort sett møter lag på øvre halvdel. Det er kun to bunnoppgjør igjen: Ranheim-Lillestrøm (24. november) og Lillestrøm-Sarpsborg 08 (1. desember). Dermed styrer Lillestrøm sin egen skjebne, men romerikingene må spille på kunstgress mot Ranheim, og der har de vært landets svakeste over fire år.

– Jeg tror vi må ha fire poeng, og jeg tror de fleste hos oss har innstilt seg på at vi må ta kvalikplassen, sier leder i Godset-unionen Thor Arne Hanssen.

– Det har vært tøft å følge Strømsgodset. Vi har vært i bunnen i hele år, så vi har vendt oss litt til det. Jeg føler at vi burde fått med oss mer fra kampene i høst. Vi har rett og slett fått dårlig betalt. Hadde vi for eksempel tatt tre poeng hjemme mot LSK, hadde det sett annerledes ut, fortsetter Hanssen om matchen der Thomas Lehne Olsen berget LSK-poeng:

– Jeg tror Ranheim og Mjøndalen går ned, og så tror jeg at Tromsø eller Sarpsborg havner på kvalik, lyder forslaget fra Drammen.

På andre siden av Strømsø-tunnelen er Strømsgodset derimot både spådd og ønsket ned.

– Det hadde vært greit å være storebror én sesong. Det er lenge siden vi har vært foran dem, sier leder Kenneth Steen i Mjøndalens fanskare «3050» – som omtaler fylkesnaboen som «de fra Drammen».

– Jeg tror vi klarer det. Tror gutta fikk en skikkelig boost etter Ranheim-kampen. Og jeg tror programmet vårt er best. Ingen av de to har noe spesielt å spille for, fortsetter Steen om matchene mot høstens store formlag Stabæk og serietier Vålerenga.

– Spillet er elendig å se på

Sarpsborgs supporterleder Kjetil Frøne tror også årets kanskje største eliteserieskuffelse redder stumpene av 2019 med fire poeng på de to siste matchene.

– Det har ikke vært det beste året. Forventningene var store. Det er ingenting som sitter, spillet er elendig å se på, og langt fra «08-fotball» man er vant med, svarer lederen av «Fossefallet».

– Men likevel er du altså trygg på at dere klarer plassen?

– Ja, ser du på seks-syv siste kampene er vi blant dem som har tatt mest poeng. Vi har snudd en trend. Vi lå jo desidert sist, minner Frøne om og ser helst at Ranheim og Tromsø rykker ned.

– Det er lag som ligger langt unna. Ikke mer personlig enn det, forsikrer han.

Høsttabellen Slik er snittpoengene hos nedrykkslagene på andre halvdel av sesongen: 1. Strømsgodset 1,23 2. Sarpsborg 08 1,15 3. Tromsø 1,00 4. Lillestrøm 0,85 5. Mjøndalen 0,85 6. Ranheim 0,69

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 28 13 9 6 48 – 37 11 48 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

