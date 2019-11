MØTES IGJEN: Virgil van Dijk (t.v.) og Sergio Agüero kjemper om ballen under toppoppgjøret på Etihad Stadium i januar. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Premier Leagues nye rivalisering: Spionasje, filming og flaskeangrep

LIVERPOOL/MANCHESTER (VG) Det er kanskje ikke helt på nivå med de historiske hatkampene mellom Arsenal og Manchester United, men duellen mellom Liverpool og Manchester City har utviklet seg til den mest intense rivaliseringen på lenge i Premier League.

To enorme profiler på trenerbenkene, to stjernespekkede lag på banen, intense og underholdende kamper og resultater på et historisk høyt nivå – har gjort rivalene fra nabobyene til de soleklare midtpunktene ikke bare i England, men i hele Europa de siste sesongene. Liverpools 98 poeng forrige sesong hadde vært nok til å vinne ligaen alle andre år, men City fikk 99.

Før søndagens oppgjør på Anfield ligger regjerende Champions League-mester Liverpool seks poeng foran regjerende Premier League-mester Manchester City, som neppe har råd til å tape kampen hvis de fortsatt skal klare å ta igjen de foreløpig ubeseirede rødtrøyene.

«De kan ikke fordra hverandre», skriver Liverpool-legenden Jamie Carragher i Telegraph om de to storlagene.

– Det blir større og større, sier manager Jürgen Klopp om rivaliseringen med City.

– Og takk Gud for at det er en rivalisering, for det betyr at vi ikke er på et dårlig sted, sier han.

Temperaturen har økt i ordvekslingene mellom tyskeren og Pep Guardiola. Før Community Shield-kampen i reagerte spanjolen sterkt på at Klopp hadde kalt City et lag som «kan bruke mye penger hele tiden» og «uansett hva de trenger, så skaffer de det». «Det plager meg», svarte Guardiola, som den siste uken har tatt over Klopps rolle som provokatør.

Bare minutter etter å ha ledet City til seier over Southampton, skiftet Guardiola fokus over på Liverpool og beskyldte stjernen Sadio Mané for å filme. «Jeg kunne ikke tro det da jeg så det», svarte Klopp om uttalelsene. Men ifølge Guardiola er de to kranglefantene ikke i nærheten av Premier League-historiens største managerrivalisering: Sir Alex Ferguson mot Arsène Wenger.

– Vi kan ikke sammenligne noen med de to, for de er legender i klubbene sine og var der i mer enn to tiår, sier City-manageren.

Hardhausene Roy Keane og Patrick Vieira ble også et symbol på hatet mellom Manchester United og Arsenal i overgangen mellom 1990- og 2000-tallet. Det gjenstår et godt stykke til Liverpool og Manchester City kommer opp på samme nivå.

– I de kampene var det alltid én takling unna et rødt kort, det var mye respekt, men også sinne mot hverandre. Jeg tror ikke vi har kommet helt dit ennå. Det er stor gjensidig respekt og vi har nok ikke vært de to beste lagene lenge nok til at det har blitt så ille. Jeg bryr meg ikke om Manchester City, men forhåpentligvis er vi fortsatt på toppen de neste årene og kjemper om ligagull, sier Liverpools venstreback Andy Robertson til VG.

RIVALER: Roy Keane og Patrick Vieira ryker i tottene på hverandre i august 1999. Foto: Clive Brunskill / Getty Images Europe

– Hva synes du om uttalelsene til Guardiola om filming?

– Jeg vet ikke om han prøver å spille et psykologisk spill eller hva han gjør, svarer Robertson, som ser på uttalelsene som en kompliment:

– Han tenkte på oss rett etter Southampton-kampen. Det betyr at han vet at vi er veldig gode. Det er opp til oss å bevise det.

– De kan si hva de vil. Jeg bryr meg ikke. Vi har en god, ærlig gruppe med spillere. Mange av dem liker å drible og blir ofte taklet. Hvis noen vil kalle dem filmere, så er det veldig fint, jeg håper de koser seg med det, sier Liverpools midtbanespiller Alex Oxlade-Chamberlain til VG.

Det er ikke bare det sportslige nivået og ordkrigen mellom managerne som har bidratt til å fyre opp stemningen mellom klubbene de siste årene. Tidligere i høst avslørte The Times en spionasjeskandale som har fått spenningen i styrerommene til å eskalere: Mellom 2012 og 2013 skal flere personer i Liverpools sportslige ledelse ha lurt seg inn i Citys databaser for speiding hundrevis av ganger, og Liverpool betalte City en kompensasjon på én million pund – uten å innrømme å ha gjort noe galt.

Også blant fansen har det blitt hetere: I forkant av et Champions League-oppgjør på Anfield i april 2018 ble Manchester Citys spillerbuss pepret med glassflasker, ølbokser og bluss. Episoden ble dratt frem i oppladningen til søndagens kamp etter at Liverpool-fans på sosiale medier har oppfordret til å gi City-bussen en heftig velkomst også denne gangen.

– Politiet visste om det før Champions League-kampen, men gjorde ingenting. Forhåpentligvis blir det en vidunderlig kamp uten at det samme skjer igjen, sier Guardiola.

BLE ANGREPET: Manchester City-bussen på vei inn til Anfield i april 2018. Foto: Carl Recine / Reuters

Han vet godt at statistikken taler imot laget hans på Anfield: Manchester City har ikke vunnet borte mot Liverpool siden mai 2003.

Brytes marerittrekken etter 16 år, vil det være full fyr i tittelkampen igjen.

