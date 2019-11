SLITEN: Nydusjet og med en kaffe i hånden møtte Molde-kaptein Ruben Gabrielsen VG på Egon dagen etter gullfeiringen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

«Bajas-Gabrielsen» feiret til morgengry – kom hjem da datteren dro i barnehagen

MOLDE (VG) For Ruben Gabrielsen (27) var uken før Molde sikret gullet «den verste» han har hatt i 2019. Derfor var det også på sin plass å ta seg helt ut da gullet ble feiret i Rosenes by i natt.

Nå nettopp







– Jeg har ikke peiling på hvor mange timer jeg har sovet, men nok i hvert fall, sier en småhes 27-åring når han møter VG på restauranten Egon i Molde mandag ettermiddag.

Etter at Molde sikret gullet hjemme mot Strømsgodset søndag, lovte kapteinen at han skulle være «helt bajas» under feiringen. Den lovnaden kan man vel si at 27-åringen holdt.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han kan ikke si med sikkerhet akkurat når han avsluttet festkvelden, men da han kom hjem sa han til samboeren at han ville gå inn og si natta til datteren.

– Da fikk jeg bare beskjed om at det ikke var noe poeng for de skulle straks dra i barnehagen, sier han og gliser.

HYLLET: Ruben Gabrielsen hauset opp «folkehavet» utenfor Scandic Alexandra til ellevill jubel søndag kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

les også Her hylles gull-heltene av «hele» Molde: – Skal være helt bajas!

Avsluttet hos Eikrem

Etter å ha feiret sammen med lagkameratene i garderoben på Aker stadion, gikk veien videre til Scandic Alexandra i Molde for å bli tatt imot av et «folkehav» av supportere.

– Det var barn, eldre – så mye folk. Det hadde jeg faktisk ikke forventet en søndag kveld. Det sjokkerte meg litt, sier han.

Hyllesten ble etterfulgt av en god middag sammen med lagkamerater, støtteapparat og andre samarbeidspartnere før festen virkelig kom i gang.

– Jeg mener å huske at vi var på Rød (utested i Molde) før vi avsluttet hjemme hos Eikrem med en god fest, forteller kapteinen.

27-åringen våknet i halv ett-tiden mandag og møtte VG en drøy time senere.

Han beskriver følelsen av å ta gull som mer en «lettelse» enn pur glede etter å ha ventet i fem år siden den forrige serietriumfen.

Klarte ikke sove før gull-kampen: – Grusom uke

Uken inn mot den avgjørende kampen mot Strømsgodset har vært alt annet enn lystbetont for blåtrøyenes kaptein.

– Det er den verste uka jeg har hatt på over et år, sier han.

LETTET: Ruben Gabrielsen pustet lettet ut etter å ha hatt en «grusom uke» før Molde sikret seriegullet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Etter å ha slått Kristiansund 2–0 i lokalderbyet, var det klart at Molde kunne sikre gullet på hjemmebane i neste runde. Gabrielsen sier han var klar for å spille kamp dagen etter for å «få det unnagjort».

– Det har vært en grusom uke. Jeg har bare gått rundt og trippet, blitt mer og mer nervøs jo lenger ut i uken vi kom. Allerede på tirsdag følte jeg mer dårlig i magen, sier han.

les også Molde-kapteinen: Ble venneløs på grunn av hudfargen

Han merket det også på lagkameratene ved at det har vært mye «kjefting» på hverandre på trening gjennom uken.

Heller ikke Gabrielsens samboer slapp unna.

– Hvis hun spurte meg om jeg kunne gjøre noe, så svarte jeg med en gang «Jeg skal gjøre det» i en sånn kvass tone, sier han og ler litt.

– Lørdag var den verste dagen. Da var jeg helt ute av det. Fikk ikke sove, tror jeg la meg kvart over fire-halv fem på morgenen, sier han.

Søndag, på kampdagen, lettet endelig nervene. Da var det bare å gå ut og sikre gullet.

les også Gabrielsen i gull-sjokk: – Jeg gikk bare rundt og tenkte ... Faen, nå skjer det

Og nå kan, ifølge Gabrielsen, til og med Magnus Wolff Eikrem (29) endelig innrømme at Molde er seriemester.

– Vi snakker jo ikke om gull i Molde før det er sikra. Magnus er den verste av alle på det og blir helt forstyrret hvis noen nevner at vi kan ta gull, sier kapteinen.

– Hvis du spør ham nå om han vant gull, så tror jeg nesten ikke han tør å si det høyt!

FESTVERT: Magnus Wolff Eikrem (t.h) var vert for kveldens siste stoppested da Molde feiret seriegullet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 11.11.19 kl. 16:20







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 28 13 9 6 48 – 37 11 48 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om