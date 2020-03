FRITTALENDE: Terje Liverød, fotballagent og businessmann. Foto: Gøran Bohlin

Brannfakkel fra fotballagent: – Bør permittere flest mulig!

Norske fotballklubber har ikke noe å tape på å permittere så mange spillere som mulig. Det er ingen «risikosport» – men derimot en mulighet.

Det mener norske Terje Liverød – som blant annet har jobbet som fotballagent for spillere mellom Sør-Amerika og Europa, og som til daglig bor i Tyskland.

Det har vært mye debatt om at norske klubber permitterer spillere som følge av corona-stoppen i fotballen. Spillere som permitteres uten lønn, kan si opp sin arbeidsavtale med klubben, med 14 dagers varsel. Dermed går den økonomiske verdien som spilleren representerer for klubben, tapt.

– Norske toppklubber bør derfor tenke seg godt om før de gir sine spillere permitteringsvarsel, skrev advokat Ronny-V van der Meij hos Stray Vyrje & Co i en kronikk i VG. Også han har nære forbindelser til Sør-Amerika.

Terje Liverød skjønner advokatens juridiske betenkeligheter, men mener likevel at norske fotballklubber «har en stor mulighet»:

– Norske klubber bør nå tenke halvannet år frem i tid og – innenfor de rammer og muligheter lovverket gir – permittere flest mulig spillere, trenere, hjelpeapparat og ansatte. Så får sesongen 2020 gå som den vil for klubbene.

– Hvorfor?

– Fordi alt tyder på at verdensøkonomien får en alvorlig resesjon, et fall, som det kanskje vil ta flere år å komme opp av. Det vil ramme internasjonal fotball, og norske klubber kan ikke regne med å få solgt spillere i år. Etter som EM er avlyst, vil norske spillere heller ikke få det utstillingsvinduet som det hadde representert. Samtidig vil stort sett alle andre inntekter også falle og norske eliteserieklubber sett under ett, kanskje med noen unntak, ikke vil kunne ha en bærekraftig økonomi i år. Og neppe ei heller neste år.

Espen Nystuen, styremedlem i Norsk Toppfotball og daglig leder i Kongsvinger, er ikke enig med Liverød i at man bør permittere «flest mulig» nå.

– Det er for lettvint. Også i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi snakker om en nasjonal dugnad her. Hvis vi permitterer nå, vil vi som klubb tjene på det, og arbeidstagerne vil ikke tape på det de første 20 dager, men staten må ta regningen. Og det vil på lang sikt ramme oss alle, sier Nystuen til VG.

Han er enig med Liverød om at klubbene må tenke langsiktig, men mener det finnes andre virkemidler, for eksempel har dialogen med spillere på utgående kontrakter stoppet opp i Kongsvinger, en klubb som foreløpig ikke har permittert noen.

– Hvis man permitterer nå, mener vi dessuten at solidariteten mot klubben vil stå svakere ved neste korsvei, enn om man virkelig kjemper for å unngå det, sier han, og poengterer at det er mange kriterier som skal oppfylles for å kunne forsvare permittering.

Terje Liverød sier at har regnet seg fram til – ved hjelp av tall fra Transfermarkt – at norske klubber eksporterte spillere for 19,9 millioner euro i fjor (190 mill. kroner etter kursen den gang, 235 mill. kroner etter dagens kurs), og Erling Braut Haaland utgjorde 8 mill. euro av dette.

– Spilleovergangene vil falle kraftig, noe som helt sikkert vil ramme norske klubber. Når det utenom Haaland ble eksportert spillere for 11,9 millioner euro i fjor, blir det neppe eksportert spillere i 2020 i det hele tatt. Kanskje med noen små unntak. Det er bare tre måneder til sommervinduet åpner, og alle signaler tyder på nedgang på det internasjonale markedet.

– Norske klubber bør derfor prise seg lykkelig om noen vil si opp kontraktene sine. Fordi så mange langsiktige forpliktelser som mulig må kuttes.

– Men lagene kan bli svekket?

– På kort sikt, ja. Men jeg synes de bør tenke lengre, og da er det en fordel. Fokuset nå bør være på omstrukturering og tilpassing til en annen realitet, som ikke vil gå over om fire måneder. Om norske klubber ikke klarer å kvalifisere seg for Europa League for neste sesong, betyr ikke det all verden. Det er i snitt ett norsk lag i Europa hvert år, så det er ikke noen stor forskjell!

Til tyske Kicker uttrykker en rekke eksperter det samme som Liverød: Markedet vil falle kraftig.

– Overgangssummene vil midlertidig halveres, eller kanskje gå ned til en tredjedel, sier Mohammed Salah-rådgiver Sascha Empacher og mener at det blir mange kontraktsløse spillere på markedet.

Terje Liverød peker også på at det blir ekstremt vanskelig å trekke utenlandske spillere til Norge nå:

– Kronekursen gjør at det blir helt uinteressant for noenlunde fornuftige utenlandske spillere å komme til Norge. «Ingen» regner lønnen sin i norske kroner. Med en eurokurs på godt over 12 kroner og norsk skatt, blir det i realiteten umulig å tiltrekke seg spillere som kan få kontrakt nærmest et hvilket som helst annet sted.

Terje Liverød peker på tall som viser at norsk fotball har hatt en negativ utvikling siden 2007:

* Topp 5-ligaene i Europa har nesten doblet omsetningen på denne tiden.

* Norsk fotball har samtidig hatt et fall i omsetningen på 10 prosent regnet i kroner (og 25 prosent regnet i euro).

– Kanskje norsk fotball kan komme godt ut av dette?

– Dersom norsk fotball hadde hatt mange gode unge spillere og var helt «selvforsynte», kunne dette over litt tid nå vært veldig positivt. Men da det ikke er tilfelle – norsk fotball har de siste tyve årene solgt stadig færre spillere i et sterkt voksende internasjonalt marked – står man overfor ekstra store utfordringer der permitteringer av flest mulig så langt det er mulig, kostnadskutt og omstruktureringer er nødvendig.

Publisert: 25.03.20

