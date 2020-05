BRAUT-JUBEL: Erling Braut Haaland jubler for scoring mot Schalke 04 16. mai. Foto: POOL / X80003

Pekes på som nøkkelmann mot Bayern: – Hele Tyskland gleder seg

Erling Braut Haaland (19) trekkes frem som en vinner før storoppgjøret mot Bayern München tirsdag.

Samtidig tror Dortmund-sjefene på Bayern-dominans, selv i Dortmunds folketomme «storstue» Signal Iduna Park, og effektivitet blir derfor et nøkkelord for Haaland & co.

– Man trenger ikke å være en stor profet for å skjønne at vi må vinne for å være med videre, sier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc.

Bayern München, som har vunnet Bundesliga syv sesonger på rad, er som «alltid» i førersetet når den tyske ligaen nærmer seg slutten. Med syv serierunder igjen er avstanden til Borussia Dortmund fire poeng.

Erling Braut Haaland blir, ikke overraskende, pekt på som en nøkkelmann for Dortmund før skjebnekampen. Nordmannen blir nevnt, sammen med Emre Can, som en av grunnen til at det ikke kommer til å ende 4–0 til Bayern München denne gangen, slik det gjorde i november.

– Erling er en vinnertype. Vi gleder oss til denne kampen, hele Tyskland gleder seg, sier Zorch, som tror mye handler om å ta vare på sjansene som dukker opp.

Haaland leverte scoring i første oppgjør, mot Schalke 04, etter coronapausen, men gikk målløs av banen mot Wolfsburg i helgen. Mange ser nok ekstra frem til spissduellen mot Bayerns Robert Lewandowski, som scoret igjen mot Eintracht Frankfurt lørdag.

– Det er sannsynlig at Bayern München vil ha ballen mest, og da må vi forsvare oss bra. Men vi må også være offensive i hodet, for vi kan også score mål, tillegger han.

Bayern München har seks strake seirer og er ubeseiret i 13 ligakamper. Også Dortmund har vunnet sine seks siste, etter 3-4-tapet mot Bayer Leverkusen 8. februar.

– Det er alltid spesielt å spille mot Bayern - det er Bayern, sier Dortmund-trener Lucien Favre.

Publisert: 25.05.20 kl. 10:59 Oppdatert: 25.05.20 kl. 11:11

