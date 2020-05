STERK DUO: Jürgen Klopp skal ha Timo Werner (t.v.) i kikkerten, men søndag er de bitre fiender når Werners RB Leipzig møter Klopps favorittklubb Mainz. Foto: NTB Scanpix og Bjørn S. Delebekk

– Det gjør vondt når vi snakker om det

Liverpool-sjef Jürgen Klopp skal jakte Timo Werner (24). Men søndag frykter han hva RB Leipzigs storscorer kan gjøre mot Klopps kjære Mainz.

Timo Werner har 17 målpoeng på syv kamper mot Mainz ifølge Sport Bild, og sist lagene møttes, i begynnelsen av november, ble det hele 8–0 - og Werner hadde tre mål og tre målgivende.

– Vi må ta revansj mot Leipzig for hva de gjorde mot oss i det første møtet. Det gjør vondt når vi snakker om det, sier Mainz’ svenske toppscorer Robin Quaison til Bundesligas hjemmeside.

Selvfølgelig vil Bayern München gjerne ha Timo Werner, men ifølge Bild utelukker Werner overgang til en annen tysk klubb.

Timo Werner har 21 mål i ligaen denne sesongen, det vil si ett mål per 102 minutter. Det er atskillig dårligere enn Erling Braut Haaland (69 spilte minutter per mål), men også en del dårligere enn Robert Lewandowski (82 minutter per mål).

Toppklubber sikler selvfølgelig på Werner, og franske le10sport.com har antydet Inter som høyt på listen. Men Jürgen Klopp skal ha snakket med Timo Werner flere ganger og forklart ham sitt prosjekt.

Ifølge en rekke medier går utkjøpsklausulen for Timo Werner ut 15. juni i år, og beløpet skal være 60 millioner euro, som etter dagens kurs er 650 millioner kroner.

The Athletic har antydet at en mulig løsning også er at Timo Werner, som har avtale med RB Leipzig fram til 2023, blir ett år til i klubben, og Liverpool henter ham neste sommer - da utkjøpsklausulen har sunket til 40 millioner euro.

8–0-kampen i høst var begynnelsen til slutten for Mainz-trener Sandro Schwarz, som fikk fyken etter 2–3 i den påfølgende kampen mot Union Berlin.

Nå er det Achim Beierlorzer som har jobben som tidligere blant annet har blitt innehatt av Jürgen Klopp (i mer enn syv år), Jørn Andersen og Kasper Hjulmand.

VG-tips:

* Mainz slo tilbake etter å ha kommet under 0-2 borte mot Köln for en uke siden. 2-2 var et anstendig resultat, og lagets tredje strake bundesligaoppgjør uten tap.

* Men tabellsituasjonen er fremdeles utsatt, og det er 24 poeng op til RB Leipzig.

* Bortelaget klarte bare 1-1 hjemme mot Freiburg sist - en kamp de lå under lenge. Leipzig-klubben deltar i toppstriden for fullt. Vi ser for oss at de rister av seg skuffelsen sist, tar motstanderen på alvor og grabber tre poeng.

* Bortefasiten er solid med 7-4-2 og 30 mål. Hjemmelaget har kun vunnet fire av 13 kamper i egen lekegrind. Et målscorer-underspill på Timo Werner til 1,60 kan vurderes.

Publisert: 24.05.20 kl. 11:15

