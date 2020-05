FORLENGER SAMARBEIDET: Odion Ighalo og Ole Gunnar Solskjær. Foto: ANDREW YATES / X03469

Agenten til VG: Ighalo nær Manchester United-forlengelse

Odion Ighalo (30) har forhandlet med Manchester United og Ole Gunnar Solskjær om en kontrakt til januar 2021. Nå gjenstår bekreftelsen fra klubbene.

– Jeg kan bekrefte at det nærmer seg en utlånsavtale til 30. januar 2021. Det har hele tiden vært hans drøm å spille for United. Han føler han har noe uoppgjort, sier Ighalos agent, Atta Aneke, til VG

Oslo-mannen har ferdigforhandlet Ighalos kontrakt. Aneke forventer at klubbene offentliggjør avtalen i løpet av dagen, søndag.

Etter det VG kjenner til, ønsket Ighalo en lengre avtale, som han nå ser ut til å få. Avtalen ser ut til å gå i orden i siste liten, ettersom den opprinnelige låneavtalen mellom Manchester United og Shanghai Shenhua utløper 1. juni.

Måltyv

Den nigerianske spissen ble hentet til Manchester United på tampen av overgangsvinduet i januar, og omtalte det da selv som «en drøm som gikk i oppfyllelse».

30-åringen, som har erfaring fra norsk fotball, har siden gjort sine saker godt i Manchester.

Han har spilt åtte kamper og notert seg for fire scoringer og en assist. Blant scoringene finner vi denne perlen:

Ole Gunnar Solskjær har aldri lagt skjul på at han er begeistret for spissen. Etter Ighalos to mål mot Derby i FA-cupen tidlig i mars, varslet den norske Manchester United-manageren at det «er mer i vente fra Ighalo».

– Han gjør det vi ba om da vi signerte ham. Det er mer i vente. Han kommer til å bli skarpere. Jeg er ikke i tvil om at han kommer til å bli bedre og bedre, sa Solskjær.

Nærmer seg PL-oppstart

Ikke lenge etter kom coronavirusets utbrudd, og all fotball ble satt på vent. Det førte til stor usikkerhet og en del spekulasjoner om leiesoldater - som Ighalo - og deres låneavtaler.

Men nå tyder alt på at Ighalo får fortsette i favorittklubben, og at han får muligheten til å vise at Solskjær hadde rett i sin spådom.

17. juni starter Premier League opp igjen med hengekampene Sheffield United - Aston Villa og Manchester City - Arsenal. Helgen etter er trolig resten av lagene - Manchester United inkludert - trolig tilbake i aksjon.

Det har foreløpig ikke blitt satt noen offisiell dato for de andre lagenes retur til gressteppet.

Publisert: 31.05.20 kl. 14:09 Oppdatert: 31.05.20 kl. 14:26

