SAMMEN MOT SPILLEGALSKAP: Eks-dommer Per Ivar Staberg (til høyre) og tidligere eliteseriespiller Ørjan Hopen gikk i fjor sammen for å forebygge gamblingproblemer i norsk fotball. Dette bildet er fra juli i fjor. Foto: Trond Solberg

Etterlyser strengere bettingregler i Norge: Vil ha det som i England

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg (50) mener reglene for betting i norsk fotball er for liberale. Han vil at Norge nærmer seg den engelske modellen.

I England har kjente spillere som Daniel Sturridge og Kieran Trippier blitt tatt på fersken: De skal ha satt penger på fotball mens de selv var en del av henholdsvis Liverpool og Tottenham.

Det er strengt forbudt. I England. Men i Norge er det fullt lovlig.

– Sånn jeg har forstått begrunnelsen i England, så handler det om at man hadde innviklede regler fra før. Nå skal det ikke være noen som helst tvil. Spillere i de seks øverste divisjonene har ikke lov å spille på noen kamper i hele verden. Meg bekjent har ikke dette være diskutert her, sier juridisk rådgiver Emil Waters i NFF.

Norges Fotballforbund har to viktige regler mot spilling:

Man kan ikke spille på kamper som involverer egen klubb. Man kan ikke dele innsideinformasjon med andre.

Men norske eliteseriespillere kan sette penger på en kamp man selv ikke er involvert i, uansett om det er en annen eliteseriekamp. Det ville vært utenkelig i Premier League.

– Vi har stort sett vært enige om linjen om at man ikke spiller på kamper med egen klubb. Man kan diskutere om man bør gå lengre, for eksempel om man skal utvide det til å gjelde hele ligaen, sier Waters.

UTESTENGT: Daniel Sturridge ble utestengt fra fotball i fire måneder i mars etter at han som Liverpool-spiller ble tatt for å ha tipset broren om å sette penger på en mulig overgang til Sevilla. En overgang som aldri ble noe av. Utestengelsen er fremdeles i kraft, og Sturridge kan spille fotball igjen 17. juni. Foto: Nick Potts / PA Wire

Vil ha endringer

Tidligere eliteseriedommer Per Ivar Staberg, som sammen med Ørjan Hopen driver organisasjonen Bortekamp med slagordet «Elsk sporten, ikke spillet», mener det er på tide at Norge får strengere bettingregler.

– Ja, det synes jeg. Ser man på England, så er det ganske liberalt her. Jeg tror ikke det hadde vært så dumt å forby spillere å spille på egen liga. Jeg tror det hadde vært et godt virkemiddel, sier han, og peker på at man da oppnår to ting:

Bevisstgjøring rundt å utvikle spilleproblemer.

Luke vekk manipulering og at noen tilegner seg fordel ved at man er en del av fotballmiljøet.

Det nåværende regelverket er først og fremst laget med tanke på kampfiksing, og for å hindre interessekonflikter. Prestasjonene på banen skal kun være sportslig motivert.

– Vi er tjent med at det er diskusjoner og at dette regelverket prates om av alle i norsk fotball. Det er et regelverk som alle i fotballen bør mene noe om, sier Waters.

– STORT PROBLEM: Per Ivar Staberg, som dømte i Tippeligaen fra 1995 til 2014, sier gambling er et stort problem i samfunnet. – Det er store mørketall, sier han. Foto: Roger Neumann

– Forstår ikke konsekvensene

NFF bekreftet til VG fredag at de hadde begynt å kartlegge problemet med betting blant spillere og støtteapparat i fotballen allerede før tidligere Molde-spiller Vegard Forren sto frem med gamblingproblemer. Det har satt fart på diskusjonen om spilling i norsk fotball.

Staberg, som gjennom Bortekamp har fått se gamblingproblemene i norsk fotball på nært hold, sier det er mange som får seg en vekker når de får høre historiene til Ørjan Hopen – som sto frem som spilleavhengig mens han fortsatt var en del av Sogndal i Tippeligaen.

– Mange forstår ikke hvilke konsekvenser det gir. Man skjønner det med at man blir fattig og får økonomiske problemer, men det er betent, med så mye skam og ofte tillitsbrudd til nære relasjoner. Det gjør at det ofte blir en personlig tragedie for både spilleren selv og de pårørende som får det tøft, sier Staberg.

– Altså, det er lenge siden Ørjan har spilt, men han får fortsatt ikke et mobilabonnement på sitt navn. Så det henger med lenge, sier han.

Han sier videre at en innskrenking i regelverket alene ikke vil løse problemet med gambling blant idrettsutøvere.

– Det vil ikke eliminere problemet. Man kan jo bare gå over på andre spill, som trav, kasino, og man kan spille med andres identitet, men noen vil begrense egen spilling om det ikke er tillatt. Det synes jeg det kunne vært verdt et forsøk å oppnå, sier han.

