RBK-profiler mener klubben er forvandlet: Trengte en vekker

TRONDHEIM (VG) Etter et problematisk 2019 beskrives stemningen i Rosenborg-leiren som bedre enn på mange år. Nå vil trønderne ta tilbake tronen som Norges beste lag.

– I fjor var du nesten litt lei, for det var så mye ståhei og styr. Du var mentalt sliten av at det var så mye utenomsportslig som tappet – i tillegg til at det gikk «beint ut ræva» på banen også. Det var ikke fred å få i det hele tatt. Nå er klubben på samme emosjonelle linje, forteller Pål André Helland til VG og varsler om et revansjesugent Rosenborg foran seriestarten om halvannen uke.

I fjor spilte Helland bare ni kamper fra start. I desember var det bare RBK-ledelsen som sto i veien for at han signerte for svenske IFK Norrköping. Nå er situasjonen snudd fullstendig. Før serieåpningen mot Kristiansund omtaler trener Eirik Horneland (45) kantspilleren som lagets X-faktor.

– Pål André var på vei bort i vinter, så resignerte han, ser veldig bra ut og trives veldig godt. Jeg forventer at han er X-faktoren i laget vårt. Han har trent veldig godt i vinter og vært veldig bra. Jeg tror han tenker at dette blir hans år, sier Horneland til VG.

– Alt i skjønneste orden

I fjor fremsto Helland og Horneland tidvis som to kamphaner, sett utenfra. Under VGs besøk på Lerkendal denne uken ble duoen beskrevet som «bestevenner».

Helland mener på sin side at det har vært en medieskapt konflikt mellom dem og sier han har tro på prosjektet til Horneland.

– Jeg har helt klart veldig tro. Jeg forlenget jo kontrakten. Så ble det veldig medieskapt – konflikten mellom meg og «Horne» i fjor. Den eneste uenigheten var vel at jeg mente at jeg burde spille og han mente at jeg ikke skulle spille. Og nå er vi jo enige om at jeg skal spille også, så da er jo alt i den skjønneste orden, gliser Helland på kjent vis.

– Trengte en vekker

Forrige sesong reddet Rosenborg 3. plassen og muligheten til europacup-kvalik i siste serierunde. Avstanden til seriemester Molde var på hele 16 poeng.

Det skuffende året inneholdt også mye støy i form av trenerbytter, Bendtner-sagaen og misfornøyde spillere. Nå har RBK vunnet syv av åtte treningskamper og har en klar gullambisjon for 2020.

– Noen ganger trenger du kanskje å få en vekker, få deg en på trynet. Så er det mange som har vunnet mye før og opplevd mye suksess i mange år og kanskje ble godt vant med følelsen av å vinne. Så fikk vi en ordentlig nesestyver ved å kjenne på den ekle, flaue følelsen av å tape, ikke prestere og ikke få til det du kan, sier Helland.

– Den følelsen vil man i så stor grad unngå at jeg tror man klarer å være mer skjerpet i mye større grad – hele veien. Vi er også mye mer samspilt og ser mye bedre ut offensivt. I oppkjøringen har vi scoret veldig mye mål. Det pleier å være en god indikator, mener 30-åringen.

Aldri vært bedre stemning

I vinter ble bergenseren Kristoffer Zachariassen hentet fra Sarpsborg til Trondheim for å styrke Hornelands midtbane. 26-åringen, som spilte 83 av 90 mulige seriekamper fra start i Østfold før overgangen, har fått et svært godt inntrykk av sine nye lagkamerater i Rosenborg.

– Det er en veldig tett gruppe. Det er mange spillere som har vært her i flere år. De er godt kjent. Det er mange gode kompiser innad i gruppen. Det er en veldig fin gruppe som har tatt meg imot med åpne armer, forteller Zachariassen til VG.

– Det er seriegull som gjelder her oppe. Hvordan vurderer du kvaliteten på deres lag sammenlignet med Molde som er regjerende mester?

– Her forventes det gull. Det er det vi skal ut og jobbe for. Vi skal vinne hver eneste kamp, så får vi se hvordan det er etter sesongen, sier løpsmaskinen.

Eirik Horneland konstaterer at stemningen er god, «at det er harmoni» i RBK-leiren.

– Hva er hovedforskjellen, slik du opplever det, fra i fjor?

– Jeg er litt forbi fjoråret, jeg. Det er dere som hele tiden vil tilbake dit. Vi er i utvikling og er veldig utviklingsfokuserte. Jeg syns spillerne har trent godt og hatt individuell utvikling. Så syns jeg den kollektive utviklingen kommer sakte, men sikkert.

– Det er alltid snakk om å ta seriegull her oppe. Hvordan vurderer du sjansen for gull nå?

– Molde var veldig gode i fjor og kommer til å bli gode i år. 16 poeng foran oss i fjor. Det er mye å ta igjen der. Så får vi se. Vi har en veldig klar ambisjon om å pushe dem.

PS: Det er stor konkurranse om plassene i RBK. Dette kan være startelleveren mot KBK tirsdag 16. juni: Hansen - Hedenstad (Reitan), Reginiussen, Valsvik (Hovland), Trondsen (Meling kan bli solgt) - Zachariassen, Lundemo, Konradsen (Tagseth) - Helland, Islamovic, Adegbenro.

