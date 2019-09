TAKK FOR DEBUTEN: Lars Lagerbäck var svært fornøyd med Norge. Her takker han debutanten Erling Braut Haaland av banen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lagerbäck synes Sverige-oppkjøringen var perfekt

ULLEVAAL (VG) (Norge-Malta 2–0) En enkel seier og søndag venter Sverige. Lars Lagerbäck mener Norge ikke kunne fått en bedre oppkjøring til skjebnekampen på Friends Arena.

Nå nettopp







– Ja, det kan jeg si, svarer Lagerbäck på VGs spørsmål om den enkle seieren mot Malta var «perfekt» tre døgn før bortemøtet med landslaget svensken trente i til sammen 11 år.

– Det var veldig bra at vi fikk målene i før pause. Vi pratet om at nå skal vi ha kontroll på kampen. Likevel synes jeg vi ble litt for overoffensive i 2. omgang, men Malta skapte nesten ingen ting og vi slapp å jobbe i hjel oss med lange omstillinger og en åpen kamp, sier Lagerbäck.

les også Norge senket Malta med Lagerbäcks utskjelte grep: – Kokte i topplokket

– Forutsetningene kunne ikke vært bedre, mener han og kalte Malta-kampen «mission completed» i etterkant.

Sverige gjorde nøyaktig det samme i Torshavn. Målene rant inn før pause. 4–0-seieren over Færøyene kom etter Martin Ødegaards Sociedad-kompis Alexander Isak hadde avgjort det meste med to scoringer før kvarteret hadde gått. Også spissen Robert Quaison scoret det siste i en kamp der Manchester Uniteds midtstopper Victor Lindelöf scoret det tredje.

– De har veldig bra spisser nå. Med Marcus Berg som er en veldig god «linkspiller», unge Isak og Quaison som ikke er så gammel han heller. Vi får se om Janne (Andersson) ønsker å spille med alle tre mot oss, sier Lagerbäck.

les også Haaland om debuten: – Jeg fikk litt frysninger

Han ønsker på ingen måte noen gjentagelse av underholdningen på Ullevaal i mars. 3–3-kampen var Hawaii-fotball akkurat slik landslagssjefen ikke vil ha det.

– Ja, det ble veldig «öppna landskap» i slutten av første og i 2. omgang. Det skal vi prøve å unngå denne gangen. Det var så viktig å vinne at jeg tror spillere i begge lag ville vinne den for mye.

Men oppgjøret i Stockholm blir like viktig. Norge ligger to poeng bak Sverige og mye tyder på 2.-plassen bak suverene Spania (slo Romania 2–1 torsdag) er tapt med nederlag på Friends Arena.

Disse to gleder seg til nabooppgjøret søndag:

Norge må ha med seg et resultat hjem fra Solna. Det vet Lagerbäck.

– Vi må ha kontroll. Vi kan ikke slurve og slippe til sjanser fordi vi ikke spiller smart.

Lars Lagerbäck var tilbake på vinnersporet etter to bitre uavgjorte – mot Sverige og Romania – på Ullevaal. Norge har fortsatt ikke tapt på hjemmebane i svenskens 12 kamper (åtte seire, fire uavgjorte, målforskjell 21–8).

les også «Guttungen» er blitt en voksen mann

Malta ble for åttende gang på rad siden 1994 et lett bytte for Norge. Men landslagssjefen klaget på straffen Joshua King scoret 2–0 på.

– Veldig, veldig tvilsomt straffespark. Vår spiller måtte sy tre sting, sier Malta-trener Raymond Farrugia om situasjonen hvor Kyrian Nwoko rev ned Even Hovland i feltet.

Farrugia påsto dessuten at Norge ikke skapte sjanser.

– Våre folk på benken telte syv. Jeg stoler på dem, svarte Lars Lagerbäck.

Publisert: 06.09.19 kl. 02:58







Mer om