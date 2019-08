LILLE-MARTIN ER STOR: Det er nesten fem og et halvt år siden Martin Ødegaard dukket opp i norsk fotball. Foto: NTB SCANPIX

Han er fortsatt unik

(Mallorca – Real Sociedad 0–1) Det er fem år og fire måneder, 1960 dager, siden Martin Ødegaard (15) debuterte for Strømsgodset. Hvis noen var i tvil: Det går fint med Martin Ødegaard (20).

Veldig fint.

En nordmann med en skapende rolle i en stor klubb i en av verdens beste ligaer er langt unna hverdagskost, og Martin Ødegaard har fått den sentrale posisjonen som 20-åring.

Det er unorsk. Han er unorsk og fortsatt unik, mer spansk enn norsk i sin måte å spille fotball på. Ødegaard leker fotball som han gjorde da han 15 år og fire måneder var nest sist på 2–0-scoringen til Thomas Sørum i debuten mot Aalesund i 2014.

Han har fått 90 minutter i de to første Sociedad-kampene og det gjør garantert mye med selvtilliten når han ender som matchvinner i den andre. Det blir nok også tatt godt imot i Spania at han svarer på spansk i TV-intervjuet etter sitt største mål som fotballspiller, en vakker kontring regissert og avsluttet med venstrebeinet som så sjelden gjør feil.

Martin Ødegaard reiste til Real Madrid som 16-åring, som et fenomen hele verden ble kjent med, og da han etterpå forsvant litt i Nederland er det sikkert mange som har tenkt at det ikke var helt slik karrieren hans skulle se ut.

Slutt å tenke slik. Karrieren hans ser helt fantastisk ut.

Han har allerede tjent over 100 millioner kroner, han har 18 landskamper og han er altså 20 år og åtte måneder gammel. Det er lenge til Martin Ødegaard vil være på sitt aller beste, langtidsmålet hans er fortsatt å bli Real Madrid-spiller og den tanken er ikke fjern. Mye av veien videre vil handle om å skaffe seg selvtillit, oppleve og forstå at hans kvaliteter også duger på aller øverste nivå.

«Jeg vet ikke nøyaktig hva slags klubb som vil være bra for Martin, men han er hundre prosent sikkert klar for et annet nivå», sa hans russiske Vitesse-trener Leonid Slutskij til det nederlandske sportsnettstedet DAZN for noen måneder siden.

Så langt ser det ut som den tidligere russiske landslagssjefen visste hva han snakket om, selv om vi ikke skal ta helt av. Ennå.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Ødegaard kan selvsagt ikke bare gå ut på banen og dominere, og han kommer til å få nedturer i sin første sesong på det ypperste nivået. Men han kommer også til å merke at han hører hjemme der. Så langt har han ikke vært fantastisk, men var god mot Valencia og god mot Mallorca, han er så trygg med balllen, smart på små flater, mer voksen fysisk og åpenbart sterkere mentalt.

Ødegaard tar cornerne fra begge sider og mye av angrepsspillet går gjennom hans høyre midtbaneside. Før pause kombinerte han ofte med Adnan Januzaj (eks-Manchester United), og det blir kanskje litt vel mye venstrebeinslek når disse to setter i gang. Den siste halvtimen kom Portu inn med mer kraft i spillet, og han var nest sist på ballen da Ødegaard danset inn seiersmålet.

Den største utfordringen kan bli at Martin Ødegaard mangler den ekstreme eksplosiviteten, og den er det vanskelig å trene opp. Men på den annen side: Det går lynkjapt inne i fotballhodet hans og det er lov å tjuvstarte i denne idretten.

Ødegaard ser løsningene før han får pasningen, han vet hvor han skal løpe før han slår pasningen. Han spiller fotballsjakk.

Og han begynner å se ut som en konge.

Publisert: 25.08.19 kl. 20:53

