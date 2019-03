BRANN-YNDLINGER: Kristoffer Barmen og Fredrik Haugen er en del av et råsterkt Lars Arne Nilsen-mannskap. Foto: Paul S. Amundsen/VG

Brann-profiler må kjempe for plassen

BERGEN (VG) Kristoffer Barmen (25) og Fredrik Haugen (26) risikerer å måtte starte seriepremieren mot Odd på benken. Nå forteller Brann-stjernene om den intense kampen om en plass i førsteelleveren.

– Jeg har alltid vært en type som leverer best når det gjelder. Jeg skal bare fortsette å gjøre som før. Jeg vet hva jeg står for, forteller Fredrik Haugen til VG.

De tre siste sesongene har bergenseren tatt i bruk hele sitt tekniske repertoar. Resultat: 35 målpoeng. Ingen har flere. Han er Brann største stjerne. Likevel kan Haugen bli benket til årets første seriekamp etter ankomsten til Kristoffer Løkberg (27) fra Ranheim og Petter Strand (24) fra Molde, uten at den rolige karen fra dalen lar det prege ham.

– Jeg føler at jeg har hatt konkurranse hele tiden. Det er utelukkende bra for laget at vi har dobbel dekning på nesten alle plassene. Dette er min 9. sesong her. Jeg vet hva jeg går til. Det er like spesielt hver gang. Når det nærmer seg seriestart og det er spenning i luften, det er da jeg begynner å kjenne at jeg har lyst til å levere. Det går en gnist i meg, forteller Haugen.

I KJENT DRIV: Haugen i ferd med å strø en ny pasning på Branns treningsfelt i forkant av seriestart. Foto: Paul S. Amundsen/VG

Dette går de for

– Har dere satt en målsetting for sesongen?

– Har vi det? spør Haugen og ser bort på Kristoffer Barmen.

– Gullet ska hem, ska det ikkje? svarer han kjapt på erkebergensk og gliser.

– Ha-ha. Men vi har vel egentlig ikke satt noen direkte målsetting, forteller Haugen.

– Hva vil dere selv?

– Vi vil selvfølgelig vinne gull. Det er den store drømmen når du er fra Bergen og spiller for Brann. Vi må jo gå for det. Vi vet at det blir tøft, men det er ikke sånn at det er noen andre lag som er altfor gode for oss, forteller Haugen.

GLADGUTTER: Haugen og Barmen var i godt humør da VG besøkte Brann Stadion. Foto: Paul S. Amundsen/VG

Sammen med Barmen har han dannet et av Eliteseriens aller beste indreløperpar de siste årene. Med klubbens signeringer av Løkberg og Strand erkjenner duoen at de har tøff konkurranse, men ingen av dem lar seg affisere. I stedet har de ønsket sine nye lagkamerater velkommen.

– Det har alltid vært bra spillere her som har prøvd å ta plassene fra oss. Jeg har fremdeles tenkt å spille mange kamper for Brann i år. Det tror jeg Fredrik også vil. Vi har vist tidligere at vi er gode nok. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal spille i år, forteller Barmen til VG, mens kompisen hører på.

TØFF DUELL: Kristoffer Barmen kjemper med Kristoffer Løkberg om spilletid. Her er de to Brann-profilene på trening. Foto: Paul S. Amundsen/VG

Vil sette fyr på Bergen

Begge gleder seg til å snøre på seg fotballskoene til seriekamp igjen. Under treningen VG overværer strør Haugen pasninger i sedvanlig stil med strømpebukse under shortsen og et par gule, nærmest selvlysende Nike-støvler på føttene.

Barmen, som trener Lars Arne Nilsen beskrev som den perfekte Brann-spiller i et intervju med VG i fjor, kjører på sin side bare legger og blå sko. I 2. serierunder kommer Strømsgodset på besøk til en nyoppusset Brann Stadion. Det håper Barmen blir starten på et mektig publikumsår i Bergen.

– Det er gøy at den nye tribunen er ferdig. Jeg og Fredrik gikk jo på Stadion da vi var små. I 2007–2008 var det stort sett 17.000–18.000 tilskuere her da de tok gull. Det gir en helt annen og spesiell atmosfære. Jeg håper at det blir fyr i teltet igjen.

EN KRIGER: Med sine 190 centimeter har Barmen en stor fysisk tilstedeværelse – både i kamp og på treningsfeltet. Det får Daouda Bamba merke her. Foto: Paul S. Amundsen/VG

Nilsen avviser problem

De to lokale guttene blir trolig viktige bidragsytere for Nilsen også denne sesongen. Brann-sjefen går i alle fall ikke med på at han har et luksusproblem, noe han mener er oppfatningen blant enkelte i byen.

– Dette er jo den eneste plassen i Norge, eller i verden, hvor det blir en diskusjon ut av at noen har dobbel dekning. Her blir det laget til et problem, men det er det jo ikke. De kan spille i mange posisjoner og vi kan spille på forskjellige måter. Sist vi var i Europa var vi helt sluttkjørt på sommeren. Nå kan vi gjøre bytter, forteller Nilsen med tanke på at laget skal ut i Europa League-kvalifisering – i tillegg til serie- og cupspill.

– Er det utelukkende deilig å ha så mange klassespillere å velge mellom?

– Ja. For alle kommer til å spille, selv om det kanskje ikke er samtidig. Det er en styrke for laget, og spillerne må tåle trøkket.

I DIALOG: Nilsen prater med Haugen under treningen ved Brann Stadion. Foto: Paul S. Amundsen/VG

– Hvordan har det vært å få inn Løkberg og Strand?

– De to har gått inn og gjort at treningene har blitt veldig intense. Løkberg på sin måte, med stor løpskraft. Han driver treninger alene innimellom, mens Strand springer ekstremt mye. Det gjør at både frekvensen og tempoet øker. En ting er å få de vi har hatt her fra før på et høyere nivå, men vi har hentet de to kanskje mest løpssterke spillerne i Norge.

– Det er ikke tilfeldig?

– Nei, det er ikke tilfeldig. Vi vil ha det «Liverpool»-presset.

– Hva med elleveren til Odd-matchen ... Har du den i hodet allerede?

– Det har jeg hele året. Til og med på julaften har jeg den i hodet. Jeg har en ellever nå også – men den kan forandre seg. Det er tett og jevnt. Du må bruke de som er i friske, klar og i form, sier Nilsen, som også har et valg å ta på keeperplass mellom Håkon Opdal og Eirik Holmen Johansen.

