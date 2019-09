Tottenham ute av ligacupen etter straffedrama mot nivå 4-lag

Tottenham røk ut på straffespark i cupen mot Colchester fra nivå 4 i engelsk fotball.

Oppdatert nå nettopp







Colchester vant 4–3 etter straffespark og sendte Tottenham ut allerede i 3. runde i ligacupen.

Christian Eriksen og Lucas Moura bommet begge på straffespark, mens Tom Lapslie avgjorde det hele for Colchester etter 90 minutter hvor Tottenham produserte fint lite.

I jakten på mål valgte Mauricio Pochettino å kaste på både Son Heung-min og Christian Eriksen i det 66. minutt - uten at de klarte å skape noe særlig for et B-preget Tottenham-lag.

Manchester City hadde få problemer med å slå Preston etter mål av Sterling (19), Jesus (35) og et selvmål.

18 år gamle Gabriel Martinelli debuterte for Arsenal og scoret to mål da London-klubben slo Nottingham Forest 5–0. Her var Hector Bellerin tilbake etter åtte måneder på sidelinjen. Han la opp til Arsenals tredje mål.

Watford har slitt i Premier League denne sesongen, men fikk en kjærkommen opptur med 2-1-seieren over Swansea. Danny Welbeck og Roberto Pereyra scoret målene.

Resultater 3. runde:

Colchester-Tottenham 4–3 e. straffespark

Crawley-Stoke 5–3 e. straffespark.

Luton-Leicester 0–4

Portsmouth-Southampton 0–4

Preston-Manchester City 0–3

Sheffield Wednesday-Everton 0–2

Watford-Swansea 2–1

Arsenal-Nottingham Forest 5–0.

Publisert: 24.09.19 kl. 22:47 Oppdatert: 24.09.19 kl. 22:59







Mer om