POLITIKER: Bjarne Berntsen i kjent positur fra der vi kjenner ham – på sidelinjen som Viking-trener. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Viking-trener Bjarne Berntsen valgt inn i bystyret i Sandnes: – Det blir kjekt

I en alder av 62 år gjør Bjarne Berntsen (Ap) sin politiske debut, men lover at det ikke skal gå ut over jobben som Viking-trener.

Nå nettopp







Berntsen sto opprinnelig på 27. plass på Arbeiderpartiets liste i Sandnes, men med 215 personstemmer rykket han opp til 6. plass, og får dermed det ene av partiets 13 mandater i bystyret.

Bjarne Berntsen Alder: 62

Yrke: Fotballtrener

Klubb: Viking

Tidligere klubber: Bryne og det norske kvinnelandslaget

– Jeg har ikke gjort noe aktivt for å oppfordre folk til å stemme på meg, det kommer sikkert litt av at jeg er en kjent person, sier Berntsen selv til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Viking-treneren, som ledet laget til opprykk forrige sesong, og mot ny kontrakt i Eliteserien denne, forteller at han har vært medlem i Arbeiderpartiet i mange år, men at han aldri har engasjert seg aktivt tidligere.

– Da jeg sa ja til å stå på lista måtte jeg også være forberedt på å bli valgt inn. Det blir kjekt, og kommer sikkert til å gå bra. Jeg skal gjøre en så god jobb som mulig, forklarer den ferske politikeren, som tidligere har blitt kalt en menneskekjenner:

– Hva blir dine saker?

– Jeg kommer til å kjempe for min hjemplass Figgjo.

Han tror ikke at det skal bli noen problemer å kombinere sin nye politikertilværelse med bystyremøtene som holdes mandag kveld, hvor Viking enkelte ganger spiller kamp.

– Jeg har overhodet ingen politiske ambisjoner. Jeg var kun opptatt av at dette var et lokalvalg, og ser ikke ut over det. Det er likt for meg som for de fleste andre i bystyret. Det kommer i tillegg til full jobb, og da kommer jobben først, avslutter Berntsen.

AP ble for øvrig største parti i «Nye Sandnes», som slås sammen med Forsand ved nyttår, med en prosentandel på 25,1 prosent. Noe som riktignok er en nedgang på 10,8 prosent.

Vikings daglige leder Eirik Henningsen har ikke besvart VGs henvendelser til saken.

Publisert: 11.09.19 kl. 10:08







Mer om