RBK-TALENT: Emil Konradsen Ceide (18) etter oppgjøret mellom Rosenborg og Tromsø i august. Den gangen var Ceide 17 år gammel. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Fotballtoppens utspill om 17-åringer skaper debatt: - Forsiktig med retorikken

Espen Olafsen i Norsk Toppfotball ønsker at talenter helt ned i 17-årsalderen skal prege Eliteserien i mye større grad. Enkelte advarer mot retorikken.

Nå nettopp







Den tidligere Lyn-treneren, som er redaktør av den nye Akademiklassifiseringsrapporten, ønsker en ny mentalitet i Norge.

– Talentene må få god nok utvikling her hjemme, få spilletid og begynne å prege Eliteserien når de er 17 år. Da er man avhengig av et vanvittig «trykk» på kvaliteten i talentarbeidet, sier Olafsen, som med «prege» mener at flere bør spille fast og ha sentrale roller i sine lag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han mener man er helt avhengig av at talentene spiller i Norge før de drar videre.

– Det største trusselbilde er at unge talenter går ut i akademiene til klubber i topp 5-ligaene. Det er «dödaren» på dette systemet, sier Olafsen.

Frykter nedtur

Den faglige lederen i NTF mener man kan bli «utrolig god av å spille i Norge» og illustrerer det med den unge norske landslagskvartetten Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Sander Berger og Kristoffer Ajer, som alle har tatt «proffveien» via Eliteserien.

Kos deg med denne videoen fra Telemarks talentfabrikk:

Ranheim-leder Frank Lidahl er litt skeptisk til fokuset på 17-åringer.

– Det er kjempebra hvis vi får frem flere 17-åringer, men jeg mener at vi ikke minst må bli flinkere til å bygge kunnskap om veien de fleste må ta: Den handler om tålmodighet og langsiktighet. At det skal være en nedtur for en 19-åring ikke å spille i Eliteserien, det er en frykt jeg sitter med, sier Lidahl til VG.

Bjørnebye: - Fin tanke

Tromsøs Bryan Solhaug Fiabema er yngstemann med spilletid i Eliteserien i år. Han var 16 år og 148 dager da han fikk noen minutter i 1-5-tapet mot Haugesund i juli. Det er ekstremt sjelden at 16–17-åringer slår gjennom i Eliteserien. Per Ciljan Skjelbred var for eksempel 16 år og 358 dager da han fikk sin debut.

– Vi skal være forsiktig med retorikken, tillegger Lidahl.

UNGGUTT: Stabæks Herman Geelmuyden (17) i aksjon i cupkampen mot Viking. 17-åringe har fem innhopp i Eliteserien i år. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tromsøs sportssjef Svein-Morten Johansen er også obs på problemstillingen.

– Dette er noe vi merker i hverdagen. Det er spillere på 19, 20, 21 år som begynner å stresse veldig med karrieren. Vi har samtaler der vi understreker at det fortsatt er tre-fire år der du skal bli bedre som fotballspiller. Snittalderen for eliteseriedebut er på rundt 22 år, og vi må ikke få en klubbhverdag der unge spillere ikke føler seg gode nok, sier han.

les også Rapport: Vålerenga best – RBK henger etter på talentutvikling

Johansen mener, som Olafsen, at den beste veien ut går gjennom Eliteserien.

– Det er noen unntak. Isak Hansen-Aarøen kan være en type som kan takle begge deler. Han er kanskje et så spesielt talent at han kan klare det i Manchester United, sier han.

MYE SPILLETID: Odds Joshua Kitolano (18) i oppgjøret mot Bodø/Glimt på Aspmyra i juni. Odd-spilleren fylte 18 i august. Han har startet seks kamper for Odd i Eliteserien i år. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Vil være i stand som 17–18 år

15 år gamle Hansen-Aarøen signerte såkalt «pre-kontrakt» med United som 14-åring. Han blir United-spiller når han fyller 16 år neste sommer.

– Det er ikke mange 17- eller 18-åringer i Eliteserien i dag. Er det riktig å legge listen på 17 år?

– Vi har vært gjennom en tidsalder i norsk fotball der man har jobbet seriøst med spillere fra 14-15-årsalderen. Nå har vi begynt å ta tak i spillere tidligere. Yngre spillere har kommet lenger, takler tempoet og relasjonen til andre. De vil være i stand til å spille i Eliteserien fra 17-18-årsalderen. Jeg tror man oftere vil se veldig unge spillere, sier Tromsø-lederen.

Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye kommenterer Espen Olafsen-utspillet på følgende måte:

– Det er en fin tanke å spille med 17-åringer på laget, og vi jobber hele tiden for å legge til rette. Emil Ceide (18) er en som kan bryte gjennom hos oss, og vi har flere i brytningsfasen mot A-laget, sier Bjørnebye.

Publisert: 20.09.19 kl. 13:58







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 21 7 6 8 34 – 31 3 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Sarpsborg 08 21 3 10 8 23 – 29 -6 19 15 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 16 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om