ÅRETS FØRSTE: Torgil Gjertsen (t.v.) jubler for mål. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Perlescoring reddet KBK-poeng mot FKH: – Mye følelser der og da

(Kristiansund – Haugesund 2-2) Med sitt første mål for sesongen reddet Torgil Gjertsen ett poeng for KBK mot FK Haugesund.

Med under ti minutter igjen på kampuret vendte han opp på sekstenmeteren, kjempet seg til nok rom i duell mot Benjamin Tiedemann i FKH-forsvaret og banket ballen i tverrliggeren og inn.

Perlescoringen, hans første for sesongen, sørget for at det endte med ett poeng til hvert av lagene i «Battle of the Sunds».

– Det var mye følelser der og da. Du tenker på det hele tiden. Det kommer situasjoner hvor man kan score og ikke gjør det, og når det endelig skjer... Det var veldig deilig, smiler Gjertsen overfor Eurosport.

Fem på rad

Før hans fulltreffer så det ut som om Martin Samuelsen og FKH skulle stikke av med alle poengene, det etter at det riktignok startet på verst tenkelig vis for Samuelsen og Haugesund. Den unge angriperen spilte en forferdelig støttepasning like etter 10 spilte minutter, og den straffet KBK til det fulle.

Ballen endte i beina til Liridon Kalludra, KBKs nummer 10 vendte opp og fant brennhete Amahl Pellegrino, som på sin side satte fart mot mål. Der, foran mål, gjorde han ingen feil, og scoringen betyr at Pellegrino, som ble kalt en åpenbaring av trener Christian Michelsen etter forrige runde, nå har scoret i samtlige fem kamper han har spilt for kristiansunderne.

«EN ÅPENBARING»: KBK-trener Christian Michelsen hentet Amahl Pellegrino i sommer. Det har vist seg å være en smart forsterkning. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Samuelsen-show

Før målet skulle kanskje Kevin Krygård og FKH hatt straffespark. Han fikk hodet på ballen foran Christophe Psyché, ble tatt like foran mål, men dommer Sigurd Kringstad valgte å la spillet gå.

– Det er straffe, mente Bernt Hulsker i Eurosport-studio. Kjetil Rekdal mente imidlertid at det var greit å la den gå.

Etter målet - og etter hvilen - var det duket for Martin Samuelsen-show.

Fem minutter ut i omgang nummer to nikket han elegant ballen i det lengste hjørnet og gjorde 1-1. Litt over fem minutter etter det igjen viste han styrke da han overlistet Sean McDermott fra nærmest død vinkel og under press fra Psyché.

Dermed var 0-1 snudd til 2-1 i favør gjestene fra Haugesund.

FRA 0–1 til 2–1: Martin Samuelsen (i midten) gratuleres av Christian Grindheim etter den ene av sine to scoringer. Til venstre er Kevin Krygård. Fra høyre har vi Bruno Leite og Niklas Sandberg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Med kvarteret igjen å spille burde Samuelsen ha blitt hat trick-helt for bortelaget, men på returen fra McDermott satte han ballen i stolpen og ut.

– Det er synd det. Jeg skal sette den der, men den kom litt kjapt på. Det er ikke bare, bare, sier Martin Samuelsen til Eurosport.

– Det er Martin på godt og vondt. Han er involvert i mye, og mye som ikke er så bra, men så viser han klasse på de to målene, sier FKH-trener Grindhaug.

Den manglende scoringen skulle også straffe seg for bortelaget. Gjertsens første for sesongen sørget for at det endte 2-2.

– Det er en «tight» kamp. Det blir litt trøkk på oss de siste 10 minuttene. Vi spiller bra i andreomgang, bør drepe kampen og det er en kamp vi skal vinne. Vi red det ikke helt av, men det holdt nesten inn, sier FKH-trener Jostein Grindhaug til Eurosport.

KBK ligger på 5. plass med 34 poeng etter 23 spilte kamper. FKH ligger som nummer åtte med 28 poeng.

