37 år gammel keeperhelt for Brann i Molde: - Det beste han har gjort

MOLDE (VG) (Molde - Brann 1–1) Molde-trener Erling Moe valgte å rose Brann-keeper Håkon Opdals (37) prestasjon, fremfor å kritisere eget lag, etter Moldes første poengtap på hjemmebane i år.

– Han Opdal har vel stått i mål i Eliteserien i 30 år, og dette må være det beste han har gjort, roste Molde-trener Moe med et glimt i øyet på Eurosport.

37-åringen leverte en rekke klasseredninger, tre ganger fikk han hjelp av metallet, Molde brant en straffe, og til slutt var det fra straffemerket de reddet det ene poenget.

– Det er en god følelse selvfølgelig, det er mange redninger som gir en god følelse, smilte keeperveteranen til Eurosport.

To i tverrligger

Den første omgangen på Aker stadion åpnet bortelaget best. Brann så stramme ut bakover, og nektet Molde rom. Men så kom høyrefoten til Magnus Eikrem inn med noen farlige cornere. På Moldes første corner skrudde han ballen i stolpen, og så ut til en ny. Påfølgende corner ble headet i tverrligger av Leke James, og etter det virket Brann mer ustødige bakover, mens Molde fikk energi.

Mot slutten av omgangen burde det stått 1–0 til Molde, men Ohi klarte ikke å sette ballen i mål etter innlegg fra Erling Knudtzon, hvor Eliteseriens toppscorer fikk avslutte fra fire meter.

Straffebom

I pausen gjorde Brann-trener Lars Arne Nilsen et bytte. Ut gikk Taijo Teniste, og inn kom Gilli Rolantsson. Og 26-åringen markerte seg etter bare 13 minutter på banen. Men ikke offensivt. Backen felte Ohi i boks, og Molde fikk straffespark. Fredrik Aursnes steg frem, men plasserte ballen i tverrliggeren og ut.

Kun to minutter etterpå smalt det i andre enden. Et langt innkast kom inn i Moldes boks, og etter litt klabb og babb endte ballen i beina på Ruben Yttergård Jenssen som satte ballen helt ned i venstre hjørne.

«Og DER sitter den»

Utover omgangen fikk flere av Molde-spillerne mer og mer oppgitt kroppsspråk. De presset på for en utlikning, og etter 83 minutter fikk de betaling for presset. Ohi ble nok en gang tatt i boks, men av Bismar Acosta denne gangen. Leke James tok ballen til krittmerket, og satte ballen fint opp i høyre kryss. «Og DER sitter den» brøt en noe letter speaker på stadion ut, og Molde-leiren kunne juble for 1–1 med syv minutter pluss tilleggstid igjen.

Molde hev spillere i angrep for å vinne kampen, da ble det rom for Brann.

Brann følte seg snytt for straffe

Veton Berisha kom alene med keeper. Han driblet seg forbi, men en berøring gjorde at han mistet balansen, men spissen holdt seg på beina, men da gikk avslutningen utenfor. Dommer Svein Oddvar Moen viste ingen tegn til å dømme straffe, til tross for protester fra Berisha.

– Hadde han ramlet der hadde vi fått straffe og avgjort kampen, men har en mann med stor moral, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen om Berisha.

Nilsen får støtte fra Bernt Hulsker i Eurosports studio.

– Han blir straffet for å stå på beina. Det er straffe for meg, han blir hindret, sa Hulsker, som fikk støtte av Joacim Jonsson, men motstand av Bengt Eriksen.

